Ronald Reagan: "El gobierno no es la solución a nuestro problema; el gobierno es el problema"

Ronald Reagan no eligió una frase tibia para iniciar su presidencia. En su discurso inaugural de 1981, frente a un país golpeado por la inflación, el desempleo y la desconfianza económica, lanzó una definición que todavía se recuerda: "El gobierno no es la solución a nuestro problema; el gobierno es el problema".

La frase fue mucho más que un recurso de campaña, funcionando como una síntesis de su mirada política y económica. Para Reagan, el crecimiento del Estado, el exceso de gasto y la burocracia podían convertirse en obstáculos para la iniciativa individual, la producción y la libertad de los ciudadanos.

El contexto ayuda a entender el peso de esas palabras. Estados Unidos atravesaba una etapa compleja, con una economía debilitada y una sensación extendida de estancamiento. Reagan buscó presentarse como el dirigente que venía a cambiar el rumbo, reducir la intervención estatal y devolver protagonismo a las personas.

Su frase no pasó inadvertida porque atacaba una idea central: la creencia de que cada problema social o económico debía encontrar respuesta en una nueva acción del gobierno. Reagan planteaba lo contrario, sosteniendo que muchas veces el propio aparato estatal podía agrandar aquello que decía querer resolver.

El mensaje de Reagan apuntaba especialmente contra un Estado que, a su entender, había crecido demasiado. No hablaba solo de impuestos o gasto público, sino también de la cantidad de reglas, controles y estructuras que podían alejar las decisiones de la vida concreta de los ciudadanos.

La frase de Ronald Reagan volvió a quedar asociada al debate sobre el rol del Estado en la vida de las personas. Shutterstock

La frase tiene una carga fuerte porque invierte el lugar habitual del gobierno, presentándolo no como salvador sino como parte del conflicto. Para Reagan, cuando el Estado se vuelve demasiado grande, puede terminar limitando la energía de la sociedad que pretende ordenar.

Esa mirada también estaba vinculada a una defensa de la responsabilidad individual. El expresidente estadounidense sostenía que las personas, las familias, las empresas y las comunidades debían tener más margen para actuar sin depender siempre de la respuesta oficial.

Por eso su frase generó adhesiones y rechazos. Para algunos, fue una defensa necesaria de la libertad frente al exceso de poder estatal. Para otros, una simplificación peligrosa sobre el papel que el gobierno puede cumplir en áreas como salud, educación, seguridad o protección social.

¿Cuánto gobierno necesita una sociedad para funcionar?

Más de cuatro décadas después, la frase de Ronald Reagan sigue apareciendo cada vez que se discute el tamaño del Estado. Su impacto no está solo en lo que dice, sino en la pregunta que deja: cuánto gobierno necesita una sociedad para funcionar y en qué momento ese gobierno empieza a convertirse en una carga.

La respuesta no es simple. Hay situaciones en las que el Estado resulta indispensable para organizar, proteger o garantizar derechos. Pero también existen casos en los que la burocracia, el gasto descontrolado o las regulaciones excesivas pueden complicar la vida de quienes producen, trabajan o intentan emprender.

Ahí está la vigencia de la frase. No obliga a pensar que todo gobierno es malo ni que toda intervención estatal debe ser rechazada. Pero sí invita a mirar con más atención qué hace el Estado, cuánto cuesta, a quién ayuda realmente y cuándo empieza a sostenerse a sí mismo antes que a los ciudadanos.