De Bariloche a Calafate: voluntariados con comida incluida que debes conocer

Viajar por la Patagonia sin gastar una fortuna en comida es posible. Existen alojamientos en Argentina para hacer voluntariados que cubren tus alimentos a cambio de algunas horas de trabajo al día.

Cuatro voluntariados en Argentina con comida y hospedaje gratis En El Bolsón destaca el hostel La Casona, un espacio rodeado de naturaleza que recibe viajeros de todo el mundo. Las tareas asignadas abarcan la atención en la recepción y el cuidado constante del jardín. A cambio recibes el desayuno diario, paseos en excursiones, clases de yoga, talleres y lavado de ropa.

Para quienes prefieren la zona de Bariloche, un famoso eco alojamiento ofrece vacantes dentro de su cocina. El puesto exige colaborar en la preparación de los platillos para los huéspedes durante la semana. Este intercambio incluye el desayuno, el almuerzo, lavado de prendas y rebajas en actividades locales.

En El Calafate puedes sumarte como ayudante en una reconocida Hostería Patagónica cerca de los glaciares. La labor abarca la recepción de personas, el apoyo al cocinero y la limpieza de los espacios comunes. Lo más atractivo es que el lugar cubre tus tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena.