Coloca estas plantas en tu dormitorio y nota la diferencia en la calidad del aire
Las plantas que debes poner en tu casa para limpiar el aire de forma natural. Dile adiós a la humedad y las toxinas.
Estas plantas absorben toxinas y mejoran la salud de tu familia. No necesitas experiencia previa en jardinería para mantenerlas saludables y verdes en tu habitación durante mucho tiempo.
Las mejores plantas para purificar cada espacio de la casa
La lengua de suegra es la opción perfecta para colocar dentro de los dormitorios principales. Esta especie libera oxígeno durante toda la noche y filtra sustancias nocivas como el benceno y el xileno. Su presencia en la habitación ayuda a conciliar un sueño continuo y mucho más reparador.
El lirio de paz funciona muy bien en áreas propensas a la humedad constante de la casa. Sitúa esta maceta dentro del baño o en la zona reservada para la lavandería familiar. Sus hojas absorben el moho del aire y eliminan contaminantes destructivos producidos por detergentes.
El ficus resulta ideal para decorar salones amplios con muebles nuevos o maderas aglomeradas. Este árbol pequeño absorbe el formaldehído que emiten los pegamentos de las mesas y los estantes. Mantenerlo cerca del sofá principal ayuda a neutralizar los vapores químicos de la pintura.
La cinta o malamadre destaca por su enorme resistencia frente a la sombra. Colócala sobre repisas altas en los pasillos o en la cocina para capturar el monóxido de carbono. Esta variedad requiere riegos esporádicos y multiplica su follaje con suma rapidez durante el año.
El potus es una enredadera clásica que elimina toxinas volátiles producidas por aparatos electrónicos. Ubica esta maceta en tu espacio de trabajo o cerca de la televisión del salón. Sus ramas colgantes purifican el ambiente sofocado y necesitan muy poco mantenimiento de tu parte.