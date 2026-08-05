Netflix: la imperdible serie de ciencia ficción que desafía el tiempo

"La Brea" es una historia de ciencia ficción y supervivencia. Cuántos capítulos tiene disponibles en Netflix.

Netflix ofrece en su catálogo La Brea, una serie estadounidense que combina ciencia ficción, aventura, drama y misterio. Creada por David Appelbaum, la producción se estrenó originalmente en 2021 por NBC y finalizó en 2024 tras tres temporadas. En Argentina, Netflix cuenta con las dos primeras entregas de la ficción.

La historia comienza cuando un enorme socavón se abre de manera inesperada en el centro de Los Ángeles. Cientos de personas, junto con edificios y vehículos, caen en su interior y descubren que fueron transportadas a un mundo prehistórico lleno de peligros. Mientras luchan por sobrevivir, quienes quedaron en la superficie intentan descubrir qué ocurrió y cómo rescatarlos.

Uno de los ejes de la serie es la familia Harris. Eve queda atrapada en ese mundo desconocido junto a su hijo Josh, mientras Gavin y su hija Izzy permanecen en la superficie buscando la forma de reencontrarse. A medida que avanza la trama, aparecen nuevos misterios relacionados con viajes en el tiempo y el origen del extraño fenómeno.

El elenco está encabezado por Natalie Zea, Eoin Macken y Chiké Okonkwo. También participan Zyra Gorecki, Jon Seda, Lily Santiago, Josh McKenzie, Jack Martin, Veronica St. Clair y Rohan Mirchandaney.

Sus episodios tienen una duración aproximada de 40 minutos. Las dos primeras temporadas suman 24 capítulos disponibles en Netflix Argentina, mientras que la tercera y última temporada puede verse en otras plataformas.