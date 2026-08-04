La serie de Netflix con 10 episodios nuevos cargada de romance y drama para hacer maratón

Con 10 episodios divididos en tres tandas semanales, 'Corazones rebeldes' de Netflix invita a maratonear esta serie de romance que promete drama y sanación emocional.

Una nueva serie de romance se suma al catálogo de Netflix con una premisa sumamente innovadora. Corazones rebeldes reúne a jóvenes japoneses con pasados complejos dentro de una academia junto al mar, donde el objetivo principal es encontrar el amor, aunque la convivencia no será una tarea sencilla.

La sinopsis oficial de Netflix revela: “Once solteros y solteras rebeldes pelean, forman vínculos y viven bajo el mismo techo durante 14 días en busca del amor”. A diferencia de otros formatos del género, no hay medallas ni expulsiones; la única motivación para los participantes es la fecha límite para confesar sus verdaderos sentimientos.

Por qué desde de la producción cambiaron la locación de la serie La producción transcurre en las paradisiacas playas de Okinawa. En temporadas anteriores, el programa se filmaba en un espacio reducido donde los integrantes estaban obligados a convivir de forma estrecha, pero la nueva locación les brinda mayor libertad de movimiento.

Los participantes forman parte de la subcultura yankii (delincuentes juveniles y jóvenes rebeldes) y buscan una oportunidad para reescribir sus historias personales a través del afecto. Aunque sus conductas temperamentales quedan expuestas en cada capítulo, esta entrega pone un foco especial en la sanación emocional, el perdón y la superación del pasado.

Además, el marcado contraste entre la dureza de los protagonistas y el entorno costero genera una propuesta visual única dentro de las ofertas de citas de la plataforma.