Esta película en Netflix es pura tensión desde el comienzo

La película de terror perturbadora que debes ver hoy en Netflix para arrancar la semana. Pura tensión.

La película de Netflix "Cría siniestra" es una opción perfecta para iniciar la semana. Destaca por su ambiente oscuro y por mostrar cómo la presión familiar se convierte en un monstruo real.

Netflix y una obsesión por la imagen perfecta que desata la pesadilla Esta producción finlandesa explora la vida de una joven gimnasta dominada por las altas exigencias de su madre. "Sin quererlo, una chica cambia por completo el perfil de perfección que crea su madre para las redes cuando trae a casa un huevo que se transforma en una criatura aterradora".