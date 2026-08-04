Netflix: esta película de suspenso tiene un final desgarrador

El thriller psicológico que todos recomiendan para una noche de tensión pura. Una película de Netflix.

"El paciente" atrae por su historia intrigante. Esta película de Netflix atrapa desde la primera escena con un misterio familiar oscuro que mantiene al espectador sin aliento.

Netflix: la verdad oculta detrás de una noche de pesadilla Tras despertar de un estado de coma sin recordar nada sobre la noche en la que toda su familia fue asesinada, un joven y su psiquiatra intentan desentrañar la verdad.

El protagonista se enfrenta al vacío de su mente mientras intenta unir las piezas sueltas de ese día. Cada recuerdo fragmentado revela detalles inquietantes sobre las personas que lo rodeaban.