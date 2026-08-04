La miniserie española de Netflix que mezcla misterio, terror y drama en solo 9 capítulos

Alma es una miniserie española de Netflix que combina misterio, drama y elementos sobrenaturales en una historia marcada por la amnesia y los secretos.

En Netflix hay una amplia variedad de producciones españolas y una de las que sobresale es Alma, una miniserie creada por Sergio G. Sánchez que se estrenó en 2022 y combina drama, suspenso, terror y fantasía sobrenatural en una trama cargada de misterio.

La historia comienza cuando Alma sobrevive a un trágico accidente de autobús en el que mueren la mayoría de sus compañeros de clase. Al despertar en el hospital descubre que perdió la memoria y no recuerda ni el accidente ni buena parte de su pasado. Mientras intenta reconstruir su identidad, empieza a sufrir extrañas visiones y pesadillas que la llevan a investigar qué ocurrió realmente aquel día.

La miniserie llegó a Netflix el 19 de agosto de 2022 y cuenta con una única temporada de nueve episodios. Los capítulos tienen una duración aproximada de 45 minutos.

NETFLIX El reparto está encabezado por Mireia Oriol en el papel de Alma. La acompañan Álex Villazán, Pol Monen, Javier Morgade, Nil Cardoner, María Caballero, Claudia Roset, Milena Smit, Elena Irureta, Marta Belaustegui y Josean Bengoetxea, entre otros actores.

Con una mezcla de thriller psicológico, sucesos paranormales y drama juvenil, Alma construye una historia que mantiene la intriga hasta el final. ¡Prepara el pochoclo y acomódate en el sillón para disfrutar de esta miniserie disponible en Netflix!