Una miniserie española basada en hechos reales en Netflix ideal para maratón

"Cristo y Rey" está disponible en Netflix con una historia basada en hechos reales. Con ocho episodios reconstruye la relación entre Bárbara Rey y Ángel Cristo.

Netflix cuenta en su extenso catálogo con Cristo y Rey, una miniserie española inspirada en hechos reales que recrea una de las relaciones más mediáticas de la España de finales de los años 70 y los 80. La producción combina drama, biografía y romance para mostrar el ascenso y la caída de una pareja marcada por la fama y los conflictos personales.

La historia sigue a Bárbara Rey, una reconocida actriz y vedette, y al famoso domador Ángel Cristo. Ambos se enamoran rápidamente y forman un matrimonio que despierta el interés de la prensa. Detrás del éxito y la popularidad, la serie retrata una relación atravesada por problemas de adicciones, infidelidades, violencia y la presión constante de la exposición pública.

NETFLIX La ficción fue creada por Daniel Écija y se estrenó originalmente en 2023. Cuenta con ocho episodios, de una duración aproximada de 50 minutos cada uno. El reparto está encabezado por Jaime Lorente, quien interpreta a Ángel Cristo, y Belén Cuesta, en el papel de Bárbara Rey. También participan Adriana Torrebejano como Chelo García-Cortés, Cristóbal Suárez como Juan Carlos I, Artur Busquets y José Milán, entre otros.

Además de centrarse en la vida de la pareja, la serie muestra el contexto social y mediático de la España de aquella época. La historia refleja cómo la fama, los negocios y la vida privada se mezclaban en una relación que ocupó durante años las portadas de las revistas del corazón.

Con una ambientación cuidada y un elenco de reconocidos actores españoles, Cristo y Rey ofrece una mirada dramatizada sobre personajes reales que marcaron una etapa de la televisión y el espectáculo en España. Es una opción para quienes disfrutan de producciones basadas en hechos reales disponibles en Netflix. ¡Prepara el pochoclo para disfrutar de una maratón!