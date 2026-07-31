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Una miniserie española basada en hechos reales en Netflix ideal para maratón

"Cristo y Rey" está disponible en Netflix con una historia basada en hechos reales. Con ocho episodios reconstruye la relación entre Bárbara Rey y Ángel Cristo.

Cynthia Garrido

NETFLIX

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Netflix cuenta en su extenso catálogo con Cristo y Rey, una miniserie española inspirada en hechos reales que recrea una de las relaciones más mediáticas de la España de finales de los años 70 y los 80. La producción combina drama, biografía y romance para mostrar el ascenso y la caída de una pareja marcada por la fama y los conflictos personales.

La historia sigue a Bárbara Rey, una reconocida actriz y vedette, y al famoso domador Ángel Cristo. Ambos se enamoran rápidamente y forman un matrimonio que despierta el interés de la prensa. Detrás del éxito y la popularidad, la serie retrata una relación atravesada por problemas de adicciones, infidelidades, violencia y la presión constante de la exposición pública.

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La ficción fue creada por Daniel Écija y se estrenó originalmente en 2023. Cuenta con ocho episodios, de una duración aproximada de 50 minutos cada uno. El reparto está encabezado por Jaime Lorente, quien interpreta a Ángel Cristo, y Belén Cuesta, en el papel de Bárbara Rey. También participan Adriana Torrebejano como Chelo García-Cortés, Cristóbal Suárez como Juan Carlos I, Artur Busquets y José Milán, entre otros.

Además de centrarse en la vida de la pareja, la serie muestra el contexto social y mediático de la España de aquella época. La historia refleja cómo la fama, los negocios y la vida privada se mezclaban en una relación que ocupó durante años las portadas de las revistas del corazón.

Con una ambientación cuidada y un elenco de reconocidos actores españoles, Cristo y Rey ofrece una mirada dramatizada sobre personajes reales que marcaron una etapa de la televisión y el espectáculo en España. Es una opción para quienes disfrutan de producciones basadas en hechos reales disponibles en Netflix. ¡Prepara el pochoclo para disfrutar de una maratón!

Mira el tráiler de la miniserie disponible en Netflix

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