Por qué cada vez es más difícil eliminar las cucarachas del hogar: la explicación de un especialista

Las cucarachas desarrollan nuevas formas de resistir los insecticidas y algunos cebos. Un especialista explicó por qué ocurre este fenómeno.

Las cucarachas son una de las plagas domésticas más difíciles de controlar. Aunque existen insecticidas y cebos específicos para combatirlas, algunos de estos métodos ya no tienen la misma eficacia. Según explicó el biólogo Andreu García, estos insectos están desarrollando mecanismos que les permiten sobrevivir a los productos utilizados para eliminarlos.

El especialista señaló, en una entrevista con Catalunya Ràdio, que existen distintos tipos de resistencia. Una de ellas es la genética, que hace que ciertos insecticidas ya no resulten letales para algunas poblaciones. También habló de una resistencia relacionada con el comportamiento. En esos casos, algunas cucarachas dejan de consumir cebos que antes les resultaban atractivos, lo que reduce la efectividad de esos tratamientos.

Cucarachas. Pexels Las cucarachas se destacan por su capacidad de adaptación Esta capacidad de adaptación forma parte de un proceso evolutivo. A medida que se utilizan nuevas herramientas para controlar las plagas, sobreviven los ejemplares que presentan características favorables y esas cualidades pueden transmitirse a las siguientes generaciones. La resistencia a los plaguicidas es un fenómeno conocido por la comunidad científica y se ha documentado en numerosas especies de insectos.

Como consecuencia, los métodos que eran efectivos hace algunos años pueden perder rendimiento con el tiempo. Por ese motivo, los especialistas consideran necesario desarrollar nuevas estrategias de control y combinar distintas medidas para reducir las infestaciones. También recomiendan reforzar la higiene del hogar, eliminar fuentes de alimento y agua, y sellar los posibles puntos de ingreso de estos insectos.