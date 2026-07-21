Ni lavanda ni ácido: el método profesional más efectivo para eliminar las cucarachas en casa

Controlar la presencia de cucarachas en el hogar suele convertirse en un dolor de cabeza recurrente. Aunque es común recurrir a trucos caseros como la lavanda o soluciones ácidas, los especialistas advierten que estos remedios solo espantan a los insectos de forma temporal.

Para lograr una eliminación definitiva en los dos espacios más críticos de la casa, la cocina y el baño , los expertos en control de plagas señalan que la clave radica en combinar la tecnología de cebos en gel con medidas preventivas de higiene y sellado.

La cocina es el hábitat predilecto de esta plaga debido a la disponibilidad constante de comida, calor y refugios oscuros. Para atacarlas de raíz, la herramienta más recomendada es el gel insecticida profesional.

A diferencia de los aerosoles tradicionales que solo matan al insecto visible, el gel actúa sobre el sistema digestivo de la cucaracha. Al ingerirlo y regresar a su refugio, contagia al resto de la colonia, logrando un efecto en cadena de acción prolongada.

Se deben colocar pequeñas gotas en puntos estratégicos: grietas, bordes de zócalos, detrás del motor de la heladera, debajo de la pileta de lavar y en zonas oscuras.

El tratamiento debe acompañarse de una limpieza rigurosa. Es fundamental no dejar platos sucios overnight, guardar los alimentos en recipientes herméticos y eliminar migas o restos de grasa.

Cómo erradicar las cucarachas del baño

A diferencia de la cocina, las cucarachas no llegan al baño únicamente por la comida, sino atraídas por la humedad constante y la presencia de desechos como restos de jabón o acumulación de cabello en los desagües. Además, suelen ingresar directamente desde las cañerías o el alcantarillado.

Para combatir la plaga en este sector, la recomendación incluye un abordaje en tres pasos. Por un lado, distribuir trampas adhesivas y gotas de gel detrás del inodoro, bajo el lavamanos y en esquinas húmedas para reducir la población rápidamente.

También se aconseja reducir la condensación ventilando el ambiente o utilizando absorbentes caseros como recipientes con sal gruesa o carbón activado y colocar rejillas metálicas en las salidas de agua, aplicar silicona en las uniones de azulejos y sellar cualquier grieta en las paredes.