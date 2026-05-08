Qué alimentos realmente ayudan a alejar cucarachas del hogar

Algunas soluciones caseras para combatir las cucarachas se vuelven virales por lo simples que parecen. Una de ellas propone usar una verdura común de la cocina para ahuyentarlas por su olor. Pero, ¿realmente funciona como repelente natural? La respuesta es más matizada de lo que parece.

Uno de los alimentos que suele mencionarse es la cebolla . Su aroma fuerte puede resultar molesto para muchos insectos , ya que las cucarachas tienen un olfato muy desarrollado y son sensibles a ciertos olores intensos. Sin embargo, esto no significa que siempre actúe como un repelente efectivo por sí sola.

De hecho, distintos especialistas señalan que la cebolla no espanta a las cucarachas, sino que puede atraerlas. Esto se debe a su contenido de agua y azúcares, que funciona como alimento para estos insectos. Por eso, en muchos casos se utiliza como cebo y no como barrera natural.

La clave está en cómo se aplica. En lugar de usarla sola, suele combinarse con sustancias como ácido bórico o bicarbonato. De esta manera, el olor de la cebolla atrae a las cucarachas hacia una mezcla que sí puede eliminarlas. Es un método casero que apunta más al control que a simple ahuyentarlas.

Qué alimentos alejan a las cucarachas

Más allá de este caso puntual, hay otros olores naturales que sí tienden a mantenerlas alejadas. Entre ellos se destacan el ajo, el limón o incluso el pepino, cuyos aromas resultan desagradables para estos insectos. Estos sí funcionan mejor como repelentes en el hogar.

También es importante entender que ningún truco casero funciona si no se acompaña con medidas básicas. Las cucarachas buscan ambientes con comida, humedad y refugio. Mantener la limpieza, cerrar grietas y evitar restos de alimentos sigue siendo la forma más efectiva de prevenir su aparición.

Usar una verdura como la cebolla puede ayudar, pero no de la manera que muchos creen. Más que espantar, sirve como parte de un método para atraer y eliminar. Para alejarlas, conviene combinar estrategias y apostar por la prevención.