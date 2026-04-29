Para qué sirve el truco del aluminio en el inodoro que se volvió viral

Un truco casero comenzó a circular con fuerza en redes sociales y despertó curiosidad en muchas casas: colocar pelotitas de papel aluminio dentro del depósito del inodoro . La propuesta se volvió viral porque promete mejorar la limpieza sin gastar dinero en productos específicos.

El método es simple. Consiste en armar tres o cuatro bolitas medianas de aluminio, colocarlas en la cisterna, dejarlas actuar entre cinco y diez minutos y luego retirarlas antes de accionar la descarga.

Según quienes recomiendan esta práctica, el aluminio ayudaría a desprender residuos acumulados dentro del sistema. Por eso, después de usarlo, el agua puede salir con un tono amarillento, señal de que se removió suciedad de la cisterna.

El objetivo principal de este truco es reducir manchas y mejorar el estado general del inodoro. También se lo presenta como una alternativa económica para el mantenimiento del baño, ya que evita el uso frecuente de productos químicos.

Sin embargo, no todo es tan simple. Algunos especialistas advierten que no hay evidencia científica sólida que respalde este efecto limpiador. Además, aclaran que el aluminio no desinfecta ni reemplaza una limpieza profunda con productos adecuados.

Otro punto importante es el cuidado al aplicarlo. No se recomienda dejar las bolitas dentro del tanque de forma permanente. Esto podría generar problemas en las cañerías o afectar el funcionamiento del sistema.

Se trata de un truco casero fácil y barato que puede ayudar de forma puntual, pero con límites claros. Para mantener el baño limpio y seguro, lo más importante sigue siendo una limpieza regular y el uso responsable de cada método.