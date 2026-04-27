Se jubila el cepillo del inodoro: la nueva tendencia que se impone en la limpieza

A medida que el mundo avanza se vienen cambios y uno de ellos es que el cepillo para la limpieza del inodoro se jubila. La nueva tendencia apunta a sistemas con cabezales descartables que se perfilan como la solución definitiva.

La innovación es simple y efectiva. El nuevo sistema está compuesto por un mango ergonómico y reutilizable al que se le acoplan almohadillas o cabezales desechables. Cada cabezal viene impregnado con agentes desinfectantes y antisarro.

La ventaja es que cada cabezal es de uso único. Luego de higienizar el inodoro, se desprende el cabezal y se desecha eliminando la necesidad de guardar un objeto húmedo y con bacterias en un soporte.

A diferencia del voluminoso porta-cepillos tradicional , estos sistemas incluyen soportes minimalistas que ocupan menos espacio y mejoran la estética del ambiente.

El interés creciente por estos accesorios responde a una búsqueda de mayor bienestar y practicidad en las tareas domésticas. Al no reutilizar el cabezal, se evita la proliferación de microorganismos y la acumulación de humedad residual que suele generar malos olores.

inodoro Lo nuevo para el inodoro se consigue por menos de $22 mil en Mercado Libre.

Por otra parte, las superficies de estos repuestos están diseñadas para alcanzar rincones críticos, como el borde interno del inodoro, donde el sarro suele esconderse. Asimismo, se elimina la necesidad de comprar y aplicar productos por separado, ya que el cabezal hace todo el trabajo al contacto con el agua.

La adopción de estas tecnologías domésticas refleja un cambio en el consumo, priorizando soluciones que combinan el diseño moderno con estándares de sanidad mucho más exigentes.