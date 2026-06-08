El truco del hielo en el inodoro: el secreto viral para el mantenimiento rápido del baño

El novedoso truco viral de arrojar hielo al inodoro se popularizó como un método de limpieza rápida y preventiva, ideal para mantener la higiene.

En la búsqueda constante por simplificar las tareas domésticas, los métodos caseros y económicos de limpieza ganan terreno. En el último tiempo se volvió viral el hábito de arrojar cubitos de hielo en la taza del inodoro.

Limpieza del inodoro El principio detrás de este recurso es mecánico. Al tirar la cadena, la corriente de agua arrastra el hielo, generando una fricción constante contra las paredes de la loza. Ese sutil roce ayuda a despegar los residuos livianos que empiezan a acumularse en la superficie, facilitando su evacuación hacia el desagüe.

Es fundamental la limpieza del inodoro para evitar la propagación de bacterias Foto: Shutterstock Es fundamental la limpieza del inodoro para evitar la propagación de bacterias Foto: Shutterstock

Por otro lado, el agua helada que se va desprendiendo del deshielo colabora en el enjuague de la taza. Aunque no tiene el poder de disolver el sarro antiguo ni las manchas rebeldes, funciona a la perfección como un mantenimiento preventivo entre las limpiezas generales del baño.

Para aprovechar al máximo este truco casero de limpieza, se sugiere seguir pasos simples. Por un lado, volcar una o dos tazas de cubitos de hielo directamente en el fondo del inodoro. Dejar reposar los hielos durante unos minutos antes de activar la descarga.