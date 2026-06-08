¿Por qué el vinagre blanco es el mejor aliado para lavar la ropa?

El vinagre blanco de alcohol es uno de los secretos mejor guardados de la limpieza doméstica. A diferencia de los productos químicos, el ácido acético del vinagre actúa de raíz. En el mundo del lavado es un producto muy útil.

Los suavizantes tradicionales suelen dejar una capa impermeable en las telas pesadas, atrapando la humedad y las bacterias. El vinagre desintegra estos microorganismos, elimina el mal olor por completo y le devuelve a tus toallas su capacidad original de absorción.

El vinagre blanco es el ingrediente más importante al lavar la ropa Foto: Shutterstock

El vinagre blanco es el ingrediente más importante al lavar la ropa Foto: Shutterstock

Por otra parte, el uso regular de vinagre funciona como un descalcificador natural que protege el electrodoméstico. Por un lado, disuelve los depósitos de jabón y sarro que se pegan al tambor y a las tuberías. Además, actúa sobre los tejidos opacos, devolviéndoles su intensidad original sin necesidad de usar blanqueadores agresivos.

Además, el vinagre tiene propiedades antiestáticas que relajan las fibras de la ropa. Esto permite que los pelos y pelusas de las mascotas se desprendan fácilmente durante el centrifugado y terminen en el filtro de la máquina, en lugar de quedar pegados a tus prendas.

Asimismo, el vinagre, al penetrar profundamente en el tejido, remueve el cerco de color y neutraliza la acidez residual que los jabones líquidos comunes no logran resolver por sí solos.

Cómo aplicarlo

Los expertos aconsejan usar vinagre blanco evitando el de manzana o de vino. Se puede colocar 125 mil en el compartimento del suavizante. Para manchas difíciles, realizar un pretratamiento mezclando partes iguales de agua y vinagre sobre la zona afectada. Dejá actuar 15 minutos antes de meter la prenda al lavarropas.

Se puede usar para mantenimiento una vez al mes programando un ciclo corto a alta temperatura (60°C o más) con 250 ml (una taza) de vinagre directamente en el tambor vacío para eliminar el sarro.