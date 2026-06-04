Sin vinagre: el truco infalible para limpiar azulejos en forma definitiva

Mantener la limpieza de las paredes de la cocina o el baño suele ser un dolor de cabeza. Aunque la lavandina y el vinagre son los clásicos de siempre, existe un aliado económico que gana terreno: el bicarbonato de sodio .

A diferencia de los productos industriales que suelen ser costosos y liberan vapores fuertes , el bicarbonato actúa como un limpiador ecológico y multiuso. Su gran ventaja radica en su consistencia, ya que posee una capacidad de abrasión muy leve que despega la mugre más rebelde sin rayar el esmalte de las cerámicas.

Además, tiene la propiedad de absorber y neutralizar por completo los olores desagradables que suelen acumularse en ambientes húmedos.Cómo aplicarlo.

En primer lugar, en un bol se arma una pasta consistente uniendo dos cucharadas de bicarbonato con un chorrito de agua tibia.Luego hay que esparcir la mezcla directamente sobre la superficie, haciendo hincapié en las áreas donde se noten más manchas o aureolas.

La pasta debe actuar unos minutos para que se afloje la suciedad. Luego pasar una esponja o un cepillo suave sin hacer demasiada presión, asegurándose de recorrer toda la zona.Finalmente, retirar lo que quede de mezcla con un paño húmedo y repasar con un trapo seco para lograr un acabado brillante y reluciente.

Con este truco los azulejos quedarán relucientes e impecables por más tiempo.