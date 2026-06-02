Ni bicarbonato ni limón: el ingrediente clave para dejar las sartenes como nuevas

Debido al uso diario, las sartenes siempre están en contacto con el agua y la humedad. Por eso es común que aparezcan manchas marrones y anaranjadas. Sin embargo, existe un truco con un solo ingrediente sin usar limón ni bicarbonato .

Para esta limpieza no hace falta recurrir a los limpiadores industriales ni recurrir a las mezclas tradicionales. Solamente se usa vinagre blanco, un aliado infalible que todos tienen en su alacena.

El secreto de este ingrediente radica en su composición . El vinagre contiene entre un 4% y un 6% de ácido acético, una sustancia natural lo suficientemente potente como para debilitar la corrosión y desprenderla del metal sin arruinar la estructura de la sartén.

Para recuperar el brillo de los utensilios y remover la suciedad acumulada hay que seguir algunos pasos simples. Verter una cantidad generosa de vinagre directamente sobre las manchas de óxido, asegurándose de que queden bien sumergidas o empapadas.

Después dejar actuar entre 15 y 40 minutos. Este tiempo es vital para que el ácido ablande la costra de óxido. Retirar el líquido y pasar una esponja suavemente. Si el óxido está muy agarrado, un chorro de agua caliente ayudará a desprender los restos.

Por último, secar la sartén por completo con un paño y, para asegurarse de que no quede ni una gota de microhumedad, colocarla un par de minutos sobre la hornalla encendida.

Más allá de saber cómo curarlas, la clave está en evitar que el óxido aparezca.

Sin importar el modelo hay tres hábitos de mantenimiento prolongarán la vida útil del utensilio. Después de lavar y secar la sartén se frota una capa delgada de aceite de cocina sobre la superficie con una servilleta de papel antes de guardarla. Esto crea un escudo protector contra el aire. Nunca guardarlas cuando están húmedas y colocar en lugares ventilados.