Cómo devolverle el brillo a las ollas quemadas sin usar vinagre ni bicarbonato

La solución para las ollas y sartenes más difíciles podría estar en las cenizas de tu asado. Un método efectivo que evita el uso de vinagre y bicarbonato.

Este ingrediente combate la grasa y el óxido en tus ollas. Foto: Shutterstock

El bicarbonato y el vinagre se convirtieron en grandes aliados de la limpieza, pero su poder tiene un límite frente a las sartenes y ollas quemadas. Para eliminar la grasa rebelde y el óxido sin gastar en químicos comerciales, la solución definitiva está en el jardín: usar las cenizas de madera que quedan del asado.

El secreto de este método tradicional radica en la química. Al mezclar el residuo de la leña con agua se genera una solución alcalina de pH elevado, ideal para desincrustar aceites pesados. Además, la textura fina de la ceniza ofrece un efecto sutilmente abrasivo que remueve el hollín sin desgastar metales como el acero inoxidable o el hierro.

Cómo preparar la pasta limpiadora de ceniza El tamizado: es indispensable pasar la ceniza de la churrasquera o la estufa por un colador fino. Esto elimina los restos de carbón grueso, piedras o clavos que podrían rayar definitivamente el metal.

La emulsión: en un recipiente limpio, se mezclan tres partes del polvo ya tamizado con una parte de agua tibia. Se revuelve bien hasta formar una pasta gris, espesa y homogénea.

El frotado: se esparce la preparación sobre la superficie afectada y se trabaja con una esponja común o un paño húmedo, realizando movimientos circulares firmes sobre las manchas negras y el óxido. Con este truco las ollas quedarán como nuevas y sumamentes brillantes Foto: Shutterstock Gracias a su textura, las cenizas funcionan como un ingrediente abrasivo suave. Foto: Shutterstock

Precauciones para un resultado profesional Aunque se trata de un elemento natural y ecológico, su manipulación requiere ciertos cuidados básicos. Debido a la alta alcalinidad de la mezcla, se recomienda utilizar guantes de limpieza para evitar la resequedad o irritación en la piel de las manos durante el proceso.