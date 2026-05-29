El Caribe en Brasil: la playa que enamora por su arena blanca y aguas turquesas

Hay lugares que parecen creados para las fotografías, pero que logran superar cualquier imagen cuando se los visita en persona. Fernando de Noronha pertenece a esa categoría. A más de 300 kilómetros de la costa brasileña, este archipiélago perdido en el Atlántico se convirtió en uno de los destinos más codiciados de Sudamérica gracias a una playa que combina arena blanca, aguas turquesas y una biodiversidad única.

Mientras miles de turistas siguen eligiendo los clásicos circuitos del Caribe, cada vez más viajeros apuntan hacia este rincón del nordeste brasileño que apuesta por un modelo diferente. Aquí no hay turismo masivo, grandes complejos hoteleros ni playas abarrotadas. La prioridad es otra: proteger uno de los ecosistemas marinos más importantes de la región y garantizar que la experiencia conserve su esencia natural.

Gran parte de la fama de Fernando de Noronha está vinculada justamente a sus políticas de conservación. Más del 70% de su territorio forma parte de áreas protegidas y del Parque Nacional Marino, una condición que permitió preservar playas prácticamente intactas y una enorme riqueza ambiental.

El acceso al archipiélago está regulado y quienes llegan deben cumplir una serie de requisitos ambientales . Los visitantes deben abonar una Tasa de Preservación Ambiental que varía según la cantidad de días de permanencia. En 2026, el valor diario supera los 100 reales brasileños por persona. Además, para ingresar a varias de las playas y senderos más famosos se requiere una entrada adicional administrada por el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad.

Lejos de ser una desventaja, esta política ayudó a convertir a Noronha en un ejemplo internacional de ecoturismo, donde el desarrollo turístico convive con la protección de la fauna marina y los recursos naturales.

Playas que figuran entre las mejores del mundo

La postal más conocida del archipiélago es Bahía do Sancho. Rodeada de acantilados y vegetación nativa, suele aparecer en rankings internacionales de las mejores playas del planeta por la transparencia de sus aguas y el color intenso de su mar.

Pero no es la única. Bahía dos Porcos, Praia do Leão y Baía do Sueste forman parte del circuito más buscado por quienes llegan a la isla. En muchos sectores es posible observar tortugas marinas, rayas, tiburones y cardúmenes de peces tropicales a pocos metros de la costa. La visibilidad submarina, considerada una de las mejores de Brasil, también transformó al destino en una referencia para el buceo y el snorkel.

Los avistajes de delfines completan una experiencia que mezcla aventura, naturaleza y tranquilidad en dosis difíciles de encontrar en otros puntos turísticos de la región.

Cómo llegar desde Argentina

La única manera de acceder a Fernando de Noronha es por vía aérea. Actualmente existen vuelos regulares desde Recife y Natal, dos ciudades del nordeste brasileño que funcionan como puerta de entrada al archipiélago.

Para quienes viajan desde Argentina, el recorrido suele incluir al menos una escala en Brasil antes de abordar el tramo final hacia la isla. Dependiendo de las conexiones, el viaje completo puede superar fácilmente las diez horas.

El esfuerzo, sin embargo, suele quedar en segundo plano cuando aparece la primera vista aérea del archipiélago. Desde el avión se observan aguas de un azul intenso que contrastan con las formaciones volcánicas y las extensas áreas verdes protegidas. Una imagen que explica por qué Fernando de Noronha es considerado por muchos viajeros como el lugar más parecido al Caribe que existe en Brasil, aunque con una identidad propia construida alrededor de la naturaleza, la exclusividad y el turismo responsable.