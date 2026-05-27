El secreto mejor guardado de Brasil: el pueblo de playas de ensueño y dunas petrificadas que es furor en 2026
Lejos de las playas saturadas, São Miguel do Gostoso se consolida como el destino revelación para los viajeros que buscan desconectar este 2026.
Los pueblos ubicados lejos de la ciudad y con extensas playas son los destinos perfectos para relajarse y disfrutar. Uno de ellos está ubicado en Sao Miguel do Gostoso, al norte de Brasil. El pueblo pesquero es uno de los más famosos para practicar kitesurf y windsurf y sus paisajes maravillosos.
Las playas de Gostoso son amplias, tranquilas y perfectas para recorrer a pie. Entre las más destacadas se encuentra Praia de Tourinhos, considerada la playa más linda de la zona con duna petrificadas, aguas más tranquilas y con atardeceres mágicos. Pero también se destaca Praia do Carneiro por su laguna formada por el agua de lluvia y sus palmeras.
Actividades para hacer en el pueblo pesquero
Como mencionamos anteriormente, el pueblo brasileño es perfecto para deportes como kitesurf, windsurf y windfoil porque el lugar tiene todas las condiciones climáticas. Y si querés aprender, hay escuelas locales populares. También se puede contratar una excursión hacia los arrecifes de coral cercanos para hacer snorkel.
En cuanto a infraestructura y gastronomía, el pueblo cuenta con propuestas bien valoradas por los turistas. Allí encontrarás posadas boutique muy refinadas, restaurantes de autor pequeños que fusionan la gastronomía local con la internacional y bares modernos para disfrutar durante la noche.
Cuándo ir
La mejor época para visitar Gostoso es entre enero y marzo. Durante esos meses el viento disminuye notablemente y transforma el mar en una piscina cristalina para bañarse. Además, las lluvias anuales empiezan a asomarse hacia finales de marzo.