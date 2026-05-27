El secreto mejor guardado de Brasil: el pueblo de playas de ensueño y dunas petrificadas que es furor en 2026

Los pueblos ubicados lejos de la ciudad y con extensas playas son los destinos perfectos para relajarse y disfrutar. Uno de ellos está ubicado en Sao Miguel do Gostoso, al norte de Brasil . El pueblo pesquero es uno de los más famosos para practicar kitesurf y windsurf y sus paisajes maravillosos.

Las playas de Gostoso son amplias, tranquilas y perfectas para recorrer a pie. Entre las más destacadas se encuentra Praia de Tourinhos, considerada la playa más linda de la zona con duna petrificadas, aguas más tranquilas y con atardeceres mágicos. Pero también se destaca Praia do Carneiro por su laguna formada por el agua de lluvia y sus palmeras.

Como mencionamos anteriormente, el pueblo brasileño es perfecto para deportes como kitesurf, windsurf y windfoil porque el lugar tiene todas las condiciones climáticas. Y si querés aprender, hay escuelas locales populares. También se puede contratar una excursión hacia los arrecifes de coral cercanos para hacer snorkel.

En cuanto a infraestructura y gastronomía, el pueblo cuenta con propuestas bien valoradas por los turistas. Allí encontrarás posadas boutique muy refinadas, restaurantes de autor pequeños que fusionan la gastronomía local con la internacional y bares modernos para disfrutar durante la noche.

Cuándo ir

La mejor época para visitar Gostoso es entre enero y marzo. Durante esos meses el viento disminuye notablemente y transforma el mar en una piscina cristalina para bañarse. Además, las lluvias anuales empiezan a asomarse hacia finales de marzo.

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