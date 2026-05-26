Nueva Ram Dakota Laramie Night Edition: la pick-up mediana debuta en Brasil

Tras su presentación oficial en Agrishow, la nueva RAM Dakota introduce el color perlado Tempest Blue y elementos de confort de categoría premium.

Ram formalizó el inicio de la comercialización en Brasil de la nueva Ram Dakota Laramie Night Edition. Esta variante especial hizo su primera aparición pública frente al público masivo durante las jornadas de la 31.ª edición de Agrishow, la tradicional muestra de tecnología agropecuaria realizada en la localidad de Ribeirão Preto, San Pablo.

El tratamiento estético exterior replica la fórmula de diseño oscuro que la marca implementó con éxito en las líneas de las pick-ups Rampage, 1500 y 3500. El frente de la unidad adopta una parrilla con acabado en negro brillante, la cual integra una barra de luces LED de encendido animado que enlaza ambos faros principales.

Ram Dakota Laramie Night Edition Ram Dakota Laramie Night Edition Ram Habitáculo sofisticado y central multimedia de 12,3 pulgadas El interior de la Dakota Laramie Night Edition recurre a una selección de materiales orientada a optimizar el aislamiento acústico y la percepción táctil de los mandos. El panel de instrumentos, las secciones superiores de las puertas y la consola de distribución central se encuentran revestidos con texturas de tacto suave en color negro, combinadas con apliques decorativos en tono gris satinado.

El entorno interior mantiene un tratamiento sobrio mediante el tapizado de los pilares estructurales y el techo en una tonalidad oscura, a juego con las butacas de regulación eléctrica confeccionadas en cuero genuino. El equipamiento tecnológico se organiza a través de los siguientes componentes digitales:

Pantalla central: Dispone de un módulo multimedia táctil de 12,3 pulgadas compatible con las interfaces inalámbricas Apple CarPlay y Android Auto. El sistema operativo incorpora cartografía de navegación nativa y pantallas de telemetría específicas para la conducción fuera de ruta.

Cuadro de instrumentos: El conductor visualiza los parámetros del vehículo por medio de un panel digital de 7 pulgadas configurables.

Asistente de maniobras: Incorpora un sistema de cámaras con visión de 540 grados, un dispositivo que procesa las imágenes de los sensores periféricos para proyectar una recreación tridimensional del vehículo en la pantalla, incluyendo registros visuales de los obstáculos ubicados directamente debajo del chasis de la camioneta. Ram Dakota Laramie Night Edition Ram Dakota Laramie Night Edition Ram Mecánica turbodiésel y tracción integral automática La configuración del tren motriz de la versión Laramie Night Edition replica la arquitectura mecánica que equipa al resto de las opciones de la gama de la pick-up mediana. El movimiento se confía a un motor turbodiésel de cuatro cilindros y geometría variable: