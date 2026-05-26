Citroën revive un ícono con el regreso del 2 CV

Citroën ha anunciado el regreso de su legendario 2 CV, uno de los vehículos más emblemáticos de la historia del automóvil.

En el marco del plan estratégico "FaSTLAne 2030" de Stellantis, Citroën ha confirmado oficialmente la incorporación de un nuevo modelo a su gama, que encarnará todo el espíritu del legendario 2 CV. Diseñado para hacer la movilidad accesible a todos, el Citroën 2 CV revolucionó la vida cotidiana gracias a un enfoque centrado en la simplicidad, el ingenio y el confort.

En un mundo que busca, una vez más, soluciones de movilidad más accesibles y pertinentes, todo lo que hacía único al 2 CV parece más actual que nunca. Con este nuevo modelo, Citroën reinterpretará esta filosofía para una nueva generación.

Inspirado en el espíritu del original, y no en la nostalgia, este futuro vehículo encarnará los valores esenciales que siempre han definido al 2 CV: accesibilidad, ligereza, practicidad, versatilidad y un carácter distintivo sin igual en la carretera.

Citroën 2 CV Spot (1) Citroën 2 CV Spot

Fiel al ADN de Citroën, la ambición es clara: imaginar el icono del mañana sin dejar de ser fiel al pliego de condiciones inicial del TPV que dio origen al 2 CV. Porque la verdadera innovación no consiste en añadir siempre más, sino en mejorar la vida y centrarse en lo que realmente importa.