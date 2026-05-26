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Citroën revive un ícono con el regreso del 2 CV

Citroën ha anunciado el regreso de su legendario 2 CV, uno de los vehículos más emblemáticos de la historia del automóvil.

Regreso Citroen 2 CV

Regreso Citroen 2 CV

En el marco del plan estratégico "FaSTLAne 2030" de Stellantis, Citroën ha confirmado oficialmente la incorporación de un nuevo modelo a su gama, que encarnará todo el espíritu del legendario 2 CV. Diseñado para hacer la movilidad accesible a todos, el Citroën 2 CV revolucionó la vida cotidiana gracias a un enfoque centrado en la simplicidad, el ingenio y el confort.

En un mundo que busca, una vez más, soluciones de movilidad más accesibles y pertinentes, todo lo que hacía único al 2 CV parece más actual que nunca. Con este nuevo modelo, Citroën reinterpretará esta filosofía para una nueva generación.

Inspirado en el espíritu del original, y no en la nostalgia, este futuro vehículo encarnará los valores esenciales que siempre han definido al 2 CV: accesibilidad, ligereza, practicidad, versatilidad y un carácter distintivo sin igual en la carretera.

Citroën 2 CV Spot (1)
Citroën 2 CV Spot

Citroën 2 CV Spot

Fiel al ADN de Citroën, la ambición es clara: imaginar el icono del mañana sin dejar de ser fiel al pliego de condiciones inicial del TPV que dio origen al 2 CV. Porque la verdadera innovación no consiste en añadir siempre más, sino en mejorar la vida y centrarse en lo que realmente importa.

Algunas características del Citroën 2 CV

Diseñado para hacer frente a los retos de la movilidad eléctrica y las nuevas normativas urbanas, contribuirá al surgimiento de una nueva categoría de pequeños vehículos eléctricos asequibles, que ofrecen una mayor libertad de movimiento sin renunciar a la personalidad ni al atractivo.

Sin esperar a este nuevo modelo, el ë C3, especialmente en su versión de autonomía urbana, ya ofrece una respuesta concreta a los retos de la movilidad actual.

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