Pablo García Leyenda: "Esperamos una aceleración del mercado en el segundo semestre"

En el marco del evento de lanzamiento del nuevo Citroën C5 Aircross realizado en el campo de polo Ellerstina, Pablo García Leyenda, director Comercial de Grupo Stellantis para Argentina, compartió un diagnóstico detallado de la situación del mercado y las perspectivas para el cierre de 2026.

Según el ejecutivo, el primer cuatrimestre del año mostró una caída de unos 6 puntos de mercado respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, se mantiene optimista: “Entendemos que va a haber una aceleración en el segundo semestre ligada a mejores tasas y al rendimiento de los productos financieros”, señaló.

García Leyenda destacó que aproximadamente el 50% del mercado se encuentra financiado , con Stellantis alcanzando una participación de entre 68% y 69% en planes de ahorro y prendarios. “Tenemos una gran oportunidad como grupo por la experiencia en plan de ahorro y en la compañía financiera”, afirmó.

Consultado sobre las razones de la lentitud actual del mercado, apuntó a la falta de estabilidad en las tasas, que impide una previsibilidad mayor para lanzar financiamiento más agresivo. “La financiación es clave”, insistió.

Precios, dólar y expectativas de los compradores

El directivo reconoció que varios factores influyen en el comportamiento actual de los consumidores: la baja del dólar que encarece los autos importados, la postergación de compras de años anteriores y la expectativa de que los precios puedan seguir bajando.

“Las ofertas comerciales que están surgiendo nos van a llevar a un mercado mucho más agresivo”, indicó. Respecto a la posibilidad de una baja generalizada de precios, explicó que no depende directamente de la terminal, salvo por eventuales cambios impositivos, y que los márgenes ya están en un piso sensible tanto para las marcas como para las concesionarias.

Transparencia en las promociones “tasa cero”

Ante las quejas frecuentes de los clientes sobre supuestos “engaños” en las tasas cero, García Leyenda fue claro: “Tenemos productos tasa cero y no tasa cero, dependiendo del rango de precio y el plazo. Sugiero entrar a nuestras páginas web y ver las bases y condiciones”.

Admitió que el “quebranto” (subsidio) es absorbido entre la terminal y los concesionarios, y que las condiciones varían según cada operación (toma de usado, precio de contado vs. financiado, etc.). “Estamos trabajando con precio dinámico según el concesionario, la regionalidad y la competencia”, explicó.

Acuerdos internacionales y nuevos lanzamientos

El ejecutivo celebró el acuerdo con la Unión Europea, que permitió reposicionar competitivamente al Citroën C5 Aircross, primer modelo nacionalizado bajo la nueva norma. “Este lanzamiento se planificó hace más de un año”, recordó.

También se mostró expectante por el acuerdo con Estados Unidos, aún pendiente, y adelantó que ya están replanificando la oferta de origen norteamericano.

Sobre la estrategia con Leapmotor, confirmó que la alianza con el fabricante chino se profundiza: ya hay 16 concesionarios propios confirmados y otros 20 en lista de espera. “Es una muestra de cómo nos adaptamos rápidamente al nuevo escenario”, dijo.

Pick-ups y producto local

Respecto al segmento de pick-ups, García Leyenda se mostró satisfecho con el desempeño de Fiat Titano (que busca consolidarse entre las primeras cinco) y Ram Dakota. Destacó el buen feedback de clientes, incluso en usos exigentes como minería y petróleo, y confirmó que se siguen realizando ajustes de precios.

Además, adelantó que los híbridos producidos en Palomar llegarían al mercado argentino hacia finales de año, mientras se exportan a Brasil.

Adaptación constante

“La dinámica del mercado cambió 180 grados en los últimos tres años y todos tuvimos que adaptarnos. Stellantis tiene todas las herramientas arriba de la mesa para reaccionar rápido”, concluyó Pablo García Leyenda.

La nota refleja el tono de la entrevista: un mercado exigente y volátil, pero con oportunidades claras para quien tenga capacidad de financiación, agilidad comercial y una oferta diversificada.