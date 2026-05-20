Nissan culminó el cierre de su ejercicio fiscal consolidándose como la marca automotriz convencional de mayor crecimiento en los Estados Unidos durante los últimos 12 meses. La compañía registró un desempeño positivo sostenido al encadenar un año completo de incrementos mensuales consecutivos en las ventas minoristas.

Estados Unidos se mantiene como un pilar central dentro de la estrategia global y el plan de reestructuración corporativa denominado Re:Nissan. La región es considerada una prioridad absoluta para el crecimiento a largo plazo, donde la firma estableció la meta de alcanzar el millón de unidades comercializadas anualmente para el año fiscal 2030.

La dirección de la compañía, encabezada por Christian Meunier (presidente de Nissan Americas), señaló que estos resultados son consecuencia directa de una política orientada a priorizar el canal minorista, optimizar la experiencia del cliente y fortalecer el valor de la marca mediante productos demandados por el público.

El incremento en el volumen operativo responde a un cambio estratégico que prioriza las ventas al consumidor final en los salones de exposición por sobre el canal de flotas corporativas, el cual suele operar con márgenes de ganancia sustancialmente menores. Esta reorientación busca potenciar la rentabilidad de la red de distribuidores y elevar de forma progresiva el valor de reventa de los vehículos usados de la marca.

El impulso comercial estuvo liderado principalmente por el segmento de camionetas y utilitarios deportivos (SUV), los cuales mostraron variaciones positivas significativas en sus niveles de demanda:

Nissan Armada: Registró un incremento en sus ventas del 72%.

Nissan Pathfinder: Presentó una suba del 44% en las entregas.

Nissan Rogue: Consiguió un crecimiento comercial del 17%.

Nissan Frontier: Mostró un alza del 15% en sus matriculaciones.

Nissan Frontier Nissan logra crecimiento récord en Estados Unidos Nissan

La consolidación del negocio en Norteamérica estuvo respaldada por un proceso de optimización de costos y una mayor integración de componentes regionales. El índice de localización de piezas para la producción de vehículos se elevó desde un 44% previo hasta alcanzar un máximo del 65%. La meta de la organización contempla continuar incrementando la manufactura en territorio estadounidense hasta alcanzar un piso del 80% de componentes locales.

En el plano financiero, la corporación reportó una evolución constante bajo los lineamientos del programa Re:Nissan. El balance anual reflejó ganancias operativas positivas y la generación de un flujo de caja libre positivo durante el segundo semestre, consolidando la estructura del negocio frente a las complejidades del escenario económico global.

Al inicio de las operaciones de un nuevo período fiscal, la automotriz proyecta mantener el impulso comercial apoyada en la reestructuración de sus costos y el fortalecimiento del vínculo con su red comercial. La estrategia de producto para esta etapa estará fuertemente ligada a la electrificación, impulsada por el próximo lanzamiento del nuevo Rogue Hybrid e-POWER, un modelo equipado con la tecnología de propulsión híbrida característica de la marca.