Todo sobre la Nissan Frontier: características, versiones y capacidad

Nissan presentó la Frontier 2027 en Estados Unidos, destacando la incorporación del paquete Sport Edition con neumáticos todoterreno y elementos de diseño exclusivos.

Nissan de Estados Unidos presentó la actualización de la Frontier 2027, su pickup mediana producida en la planta de Canton, Mississippi. La principal novedad de esta línea es la incorporación del paquete Sport Edition, desarrollado para los usuarios que buscan una estética más deportiva y recursos adicionales para el uso fuera de camino directamente desde el concesionario.

La gama mantiene su enfoque en la robustez y la productividad, ofreciendo opciones de carrocería King Cab (exclusiva de la versión S) y Crew Cab, con cajas de carga de 5 o 6 pies.

Sport Edition: estética agresiva y componentes todoterreno El nuevo paquete Sport Edition está disponible para los niveles de equipamiento SV, tanto con tracción 4x2 como 4x4. Sus características principales incluyen:

Chasis y protección: Incorpora una placa protectora de aluminio en la zona inferior, faros antiniebla LED e iluminación de acento frontal.

Ruedas: Cuenta con llantas negras de 17 pulgadas de estilo todoterreno, calzadas con neumáticos Hankook Dynapro en medida 265/70R17.

Detalles visuales: Parrilla, espejos y fascia delantera inferior en color negro, complementados con el emblema "Sport" en la caja. En el habitáculo, los tapizados de alta resistencia lucen costuras decorativas amarillas en alto contraste. Nissan Frontier Nissan Frontier Nissan Mecánica V6 y capacidad de trabajo Debajo del capot, la Frontier 2027 conserva su confiable motorización de alta cilindrada:

Motor: V6 de 3.8 litros con inyección directa.

Potencia: 310 CV acompañados por un torque de 381 Nm.

Capacidad de remolque: Alcanza las 7.150 libras (aproximadamente 3.243 kg), respaldada por el sistema de control de balanceo de remolque de serie en las versiones SV y PRO. Para una conducción fuera de camino más extrema, las variantes PRO-X (4x2) y PRO-4X (4x4) suman amortiguadores Bilstein, diferencial trasero con bloqueo eléctrico (solo PRO-4X) y detalles estéticos en color Lava Red. Además, la PRO-4X añade un modo todoterreno para el monitor de visión periférica inteligente que funciona hasta los 19 km/h.