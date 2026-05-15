Desde su debut como el Qazana Concept, el Nissan JUKE revolucionó la industria automotriz al inventar el segmento de los SUV compactos con un diseño audaz y deportivo.

Historia y evolución del Nissan Juke: el SUV que creó un segmento

Historia y evolución del Nissan Juke: el SUV que creó un segmento

Historia y evolución del Nissan Juke: el SUV que creó un segmento

Historia y evolución del Nissan Juke: el SUV que creó un segmento

Pocos modelos definieron un segmento con tanta claridad como lo hizo el Nissan Juke. Desde su debut como prototipo en 2009 hasta su presente volcado a la electrificación, el Juke se consolidó como uno de los SUV compactos más influyentes y reconocibles, especialmente en el mercado europeo donde fue pionero.

En pocas palabras Nissan JUKE : revolucionó el segmento de los SUV compactos desde su debut como Qazana Concept en 2009.

: revolucionó el segmento de los SUV compactos desde su debut como Qazana Concept en 2009. La segunda generación, lanzada en 2019, evolucionó con mayor habitabilidad, tecnología y eficiencia, adaptándose a nuevas demandas.

Se espera una versión 100% eléctrica para 2026, como parte de la estrategia de electrificación de Nissan. Resumen generado por Thinkindot AI

La historia de este vehículo es la historia de una apuesta por el diseño emocional y la innovación técnica, rompiendo con los moldes establecidos para los autos urbanos.

Historia y evolución del Nissan Juke: el SUV que creó un segmento Historia y evolución del Nissan Juke: el SUV que creó un segmento Nissan 2009 - 2010: El nacimiento de una nueva categoría Todo comenzó en el Salón de Ginebra de 2009 con el Qazana Concept. Ese prototipo proponía una interpretación del SUV en tamaño compacto: atrevido y dinámico. Su diseño de ópticas divididas y silueta elevada anticipaba lo que en 2010 llegaría a las calles como el Nissan JUKE.

Este modelo fue el encargado de inaugurar el segmento B-SUV, combinando las dimensiones de un auto chico con la posición de manejo de un todoterreno. Fabricado en Sunderland, Reino Unido, superó el millón de unidades producidas en pocos años, demostrando que había un público masivo buscando diferenciación estética.

Historia y evolución del Nissan Juke: el SUV que creó un segmento Historia y evolución del Nissan Juke: el SUV que creó un segmento Nissan Evolución tecnológica y madurez En 2019, la segunda generación del JUKE evolucionó hacia un producto más refinado. Sin perder su identidad visual, mejoró notablemente en habitabilidad y calidad de materiales interiores. Entre sus avances más destacados se encuentra la incorporación de sistemas de asistencia a la conducción y una conectividad más profunda.