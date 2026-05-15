Historia y evolución del Nissan Juke: el SUV que creó un segmento
Desde su debut como el Qazana Concept, el Nissan JUKE revolucionó la industria automotriz al inventar el segmento de los SUV compactos con un diseño audaz y deportivo.
Pocos modelos definieron un segmento con tanta claridad como lo hizo el Nissan Juke. Desde su debut como prototipo en 2009 hasta su presente volcado a la electrificación, el Juke se consolidó como uno de los SUV compactos más influyentes y reconocibles, especialmente en el mercado europeo donde fue pionero.
En pocas palabras
- Nissan JUKE: revolucionó el segmento de los SUV compactos desde su debut como Qazana Concept en 2009.
- La segunda generación, lanzada en 2019, evolucionó con mayor habitabilidad, tecnología y eficiencia, adaptándose a nuevas demandas.
- Se espera una versión 100% eléctrica para 2026, como parte de la estrategia de electrificación de Nissan.
La historia de este vehículo es la historia de una apuesta por el diseño emocional y la innovación técnica, rompiendo con los moldes establecidos para los autos urbanos.
2009 - 2010: El nacimiento de una nueva categoría
Todo comenzó en el Salón de Ginebra de 2009 con el Qazana Concept. Ese prototipo proponía una interpretación del SUV en tamaño compacto: atrevido y dinámico. Su diseño de ópticas divididas y silueta elevada anticipaba lo que en 2010 llegaría a las calles como el Nissan JUKE.
Este modelo fue el encargado de inaugurar el segmento B-SUV, combinando las dimensiones de un auto chico con la posición de manejo de un todoterreno. Fabricado en Sunderland, Reino Unido, superó el millón de unidades producidas en pocos años, demostrando que había un público masivo buscando diferenciación estética.
Evolución tecnológica y madurez
En 2019, la segunda generación del JUKE evolucionó hacia un producto más refinado. Sin perder su identidad visual, mejoró notablemente en habitabilidad y calidad de materiales interiores. Entre sus avances más destacados se encuentra la incorporación de sistemas de asistencia a la conducción y una conectividad más profunda.
Para la marca, esta etapa representó la adaptación a las nuevas demandas del cliente europeo, manteniendo el carácter distintivo que lo hizo famoso pero sumando una eficiencia superior en sus motorizaciones de nafta y variantes híbridas.
El futuro eléctrico del JUKE para 2026
Nissan confirmó que el JUKE entrará en una nueva fase con una versión 100% eléctrica. Este movimiento forma parte de la estrategia global de la compañía para acelerar la transición energética en Europa.
El nuevo modelo aprovechará la experiencia obtenida con otros vehículos eléctricos de la marca para ofrecer una conducción cero emisiones. Para las versiones de este año, se mantienen las opciones de motorización turbo de 1.0 litro con 114 CV y la variante híbrida de 145 CV, que combina un motor térmico de 1.6 litros con asistencia eléctrica para optimizar el consumo de nafta en el tránsito urbano.