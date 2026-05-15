Récord de ventas para Leapmotor: la nueva marca de Stellantis que llega a Argentina

Con un aumento del 73% en sus entregas interanuales, Leapmotor se posiciona como el fabricante de vehículos eléctricos de mayor crecimiento previo a su lanzamiento en Argentina.

Leapmotor, la automotriz china que forma parte del grupo Stellantis y que desembarcará en el mercado argentino en los próximos meses, registró un hito histórico en abril de 2026. Con un total de 71.387 unidades entregadas, la compañía alcanzó un récord mensual impulsado por la expansión de su capacidad productiva y la renovación de su catálogo de productos.

Esta cifra representa un crecimiento interanual del 73,95% y un incremento del 42,69% respecto a marzo de este año, consolidando a la marca como líder entre las empresas emergentes de vehículos de nuevas energías (NEV).

Dominio en el mercado de vehículos electrificados El desempeño de Leapmotor durante el primer cuatrimestre de 2026 refuerza su posición competitiva a nivel global:

Acumulado anual: Entre enero y abril, la marca entregó 181.542 vehículos , lo que significa un aumento del 41,18% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Liderazgo sectorial: Los resultados posicionan a la firma en el primer lugar de la clasificación de fabricantes emergentes de vehículos electrificados e inteligentes.

Objetivo 2026: Tras haber comercializado cerca de 600.000 unidades en 2025, la empresa apunta a entregar un millón de vehículos durante este año. Gama Leapmotor Leapmotor en Argentina: Stellantis confirma la red de concesionarios para su debut eléctrico Leapmotor Claves del éxito: nuevos modelos y lanzamientos La fuerte demanda del mercado se centró en los lanzamientos más recientes presentados, en gran medida, durante el Salón del Automóvil de Pekín:

SUV D19: El modelo insignia de la marca superó las 15.000 reservas en apenas 15 días, demostrando una alta aceptación en el segmento de alta gama.

B05 Ultra: Lanzado oficialmente el 24 de abril, este modelo busca capturar una mayor cuota de mercado mediante tecnología avanzada y accesibilidad.

SUV B03X: Este compacto, que debutó en marzo, completó la oferta necesaria para sostener el crecimiento de ventas durante abril. Desembarco en Argentina La llegada de Leapmotor al país se da bajo el paraguas de Stellantis, grupo que controla marcas como Fiat, Jeep, Peugeot y Citroën. La estrategia local se centrará en ofrecer vehículos electrificados e inteligentes con el respaldo de una de las redes de servicios más amplias de la región.