Renault festeja la llegada del Twingo E-Tech eléctrico con un espacio efímero en Madrid, donde el diseño, la sostenibilidad y la diversión se encuentran del 6 al 16 de mayo.

El nuevo Renault Twingo eléctrico llega a España: fechas, lugar y actividades

El nuevo Renault Twingo eléctrico llega a España: fechas, lugar y actividades

Del 6 al 16 de mayo, el universo del nuevo Renault Twingo E-Tech eléctrico se instala en el centro de Madrid. El espacio rnlt©, ubicado en la calle Ortega y Gasset 27, se transforma en el escenario principal para descubrir la reinvención de este ícono urbano, que regresa con un enfoque sostenible, tecnológico y con su característica personalidad audaz.

Este evento busca conectar con quienes viven la ciudad de una manera creativa y optimista, presentando un vehículo que mantiene su espíritu libre bajo una plataforma de movilidad 100% eléctrica.

Una experiencia inmersiva: Merchandising y diseño La propuesta de Renault en Madrid va más allá de la exhibición del automóvil, ofreciendo a los visitantes una inmersión total en la identidad de la marca:

Exposición del vehículo: Los asistentes podrán conocer en detalle el diseño del nuevo Twingo E-Tech, pensado para agilizar los trayectos urbanos con estilo y cero emisiones locales.

Colección exclusiva: Se presentará una línea de objetos de merchandising inspirada en la estética alegre y los rasgos inconfundibles que hicieron del Twingo un modelo histórico.

Identidad visual: El espacio rinde homenaje a la silueta del modelo, jugando con la tradicional comparación con una rana, elemento central de la decoración y las actividades. El nuevo Renault Twingo eléctrico llega a España: fechas, lugar y actividades El nuevo Renault Twingo eléctrico llega a España: fechas, lugar y actividades Renault Actividades lúdicas: El "juego de la rana" versión Twingo Como parte de su propuesta participativa, Renault ha diseñado una activación especial basada en el humor y la tradición: