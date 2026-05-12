Con el estreno mundial del Lafa5 Ultra, Leapmotor refuerza su misión de ofrecer vehículos eléctricos deportivos y altamente tecnológicos a precios accesibles para el mercado global.

Leapmotor lidera las ventas en China y presenta su gama inteligente ABCD 2026

Leapmotor fue protagonista en el Salón Internacional del Automóvil de Pekín con el lanzamiento del Lafa5 Ultra (denominación global B05 Ultra). Este nuevo coupé deportivo eléctrico está diseñado para captar al público joven, ofreciendo altas prestaciones y tecnología avanzada a un precio competitivo.

La marca también aprovechó el evento para exhibir su gama completa de productos ABCD, consolidando un inicio de año récord con más de 110.000 unidades entregadas en el primer trimestre, lo que la sitúa a la vanguardia de los vehículos de nueva energía en China.

Lafa5 Ultra: rendimiento y diseño deportivo El nuevo buque insignia de la familia B05 llega al mercado chino con una propuesta que equilibra la estética radical con la practicidad diaria:

Potencia y agilidad: Equipado con un motor trasero de 180 kW (245 CV) y 320 Nm de par, acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos . Su chasis cuenta con una puesta a punto deportiva conjunta entre China y Europa, distribución de peso 50:50 y neumáticos de alto rendimiento.

Estética exclusiva: Incluye un kit de carrocería deportivo de fábrica, asientos específicos y colores atrevidos como Amarillo Trueno y Verde Luz de las Estrellas.

Autonomía y carga: Ofrece versiones con baterías de 56,2 kWh y 67,1 kWh, alcanzando hasta 600 km de autonomía (ciclo CLTC). A partir del segundo semestre de 2026, incorporará carga ultrarrápida de 800 V para recuperar del 30% al 80% de batería en 19 minutos. Leapmotor lidera las ventas en China y presenta su gama inteligente ABCD 2026 Leapmotor lidera las ventas en China y presenta su gama inteligente ABCD 2026 Leapmotor Innovación tecnológica y conducción inteligente Leapmotor ha definido el 2026 como el "Año de la Conducción Inteligente", democratizando sistemas que antes eran exclusivos de segmentos de lujo:

Leapmotor Pilot: El B05 Ultra integra un sistema ADAS con LiDAR de 128 líneas y el chip Qualcomm Snapdragon 8295. Permite el pilotaje asistido por navegación urbana (City NAP) de forma nativa.

Arquitectura LEAP 4.0: Presente en el nuevo SUV de lujo D19 , que con más de 5,25 metros de largo ofrece versiones eléctricas (BEV) y de autonomía extendida (REEV), esta última con hasta 1300 km de rango combinado .

Conectividad avanzada: El D19 estrena colaboraciones con Tencent y McDonald’s para permitir pedidos inteligentes desde el vehículo mediante el chip dual Qualcomm 8797. El éxito de la gama ABCD La estrategia de lanzamientos agresivos ha permitido a la compañía posicionar modelos clave en tiempo récord: