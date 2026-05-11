Lexus presentó un SUV 100% eléctrico de seis plazas

Lexus presenta el nuevo TZ, un SUV premium totalmente eléctrico de seis plazas que explora nuevos horizontes en confort y placer al viajar.

El diseño de este SUV fusiona simplicidad con nitidez, persiguiendo la presencia y el carácter distintivos que son esencialmente "Lexus". Además de ser refinado y elegante, el diseño presenta detalles aerodinámicos afinados que ahorran energía. Asimismo, cuenta con materiales sostenibles en su interior, incluyendo bambú forjado y aluminio reciclado.

El ingeniero jefe Takeshi Miyaura explica: "Imaginamos el valor objetivo de marca de Lexus – clientes que valoran el tiempo y eligen la autenticidad – y queríamos ofrecer una nueva experiencia Lexus. La electrificación (un vehículo eléctrico) surgió como el método para alcanzar estos valores porque ofrece una combinación ideal de satisfacción al volante y evolución. Además de la experiencia de Lexus de ‘explorar, desplazarse y conducir’, ahora ofrecemos el nuevo valor de ‘pasar tiempo’ dentro del vehículo".

Dentro del TZ , el énfasis está en un ambiente sofisticado: ofrece comodidad, tranquilidad y elementos premium, basados en el concepto "Omotenashi" (la hospitalidad única de Lexus ) y los principios de artesanía "Takumi". Es un espacio donde todos pueden relajarse, disfrutando del suave y refinado viaje dentro de un vehículo eléctrico, aislado de las molestias por ruido del camino y del viento.

La distancia entre ejes, el diseño de la suspensión y la instalación de la batería completamente bajo el suelo aseguran espacio para acomodar cómodamente seis asientos distribuidos en tres filas. La segunda fila cuenta con asientos tipo capitán individuales, mientras que la tercera ofrece un amplio espacio para cabeza y piernas.

La ausencia de depósito permite colocar los asientos más traseros más bajos, de modo que incluso los adultos más altos puedan sentarse y desplazarse con total comodidad. Esto también facilita el acceso a las plazas traseras, gracias a los mandos “walkin” que permiten abatir hacia delante los asientos de la segunda fila.

Para mayor comodidad, se han incorporado asientos tipo Otomano (con reposapiés) para los pasajeros delanteros y de la segunda fila, mientras que se incorpora el sistema de calefacción radiante para calentar las rodillas y piernas del conductor y del pasajero delantero. Situados discretamente bajo el panel de instrumentos y la columna de dirección, estos trabajan junto con el sistema de aire acondicionado para proporcionar calefacción eficiente energéticamente, ayudando a maximizar la autonomía del coche.

Dimensiones del SUV Lexus TZ

El TZ mide 5.100 mm en total y tiene una distancia entre ejes de 3.050 mm, lo que garantiza espacio suficiente para una cómoda cabina de seis plazas y la capacidad de una gran batería. En comparación, el SUV Lexus RX mide 4.890 mm de largo y tiene una distancia entre ejes de 2.850 mm.

Un voladizo delantero más corto contribuye a la facilidad de manejo y distribución del peso del TZ, mientras que un voladizo trasero más largo permite más espacio de carga y mejora la estabilidad general.

Con la tercera fila de asientos en su sitio, se dispone de una capacidad de 290 litros. Los asientos son plegables para crear espacio para guardar, por ejemplo, dos bicicletas Lexus u objetos más largos.

El TZ se beneficia de la nueva plataforma de software Arene de Lexus, que soporta una mayor variedad de funciones multimedia Lexus Connect y proporciona un funcionamiento rápido e intuitivo.

La pantalla multimedia central de 14 pulgadas está sincronizada con la pantalla multinformación digital de 12,3 pulgadas, lo que permite reflejar el mapa completo de navegación en el cuadro de instrumentos del conductor. Esto facilita el seguimiento de las indicaciones, evitando la necesidad de que el conductor ajuste su mirada para ver la información, un elemento clave del diseño de cabina centrado en el ser humano.

El nuevo sistema de propulsión 100% eléctrico del TZ supone una evolución de la experiencia de conducción de Lexus, ofreciendo sensaciones aún más gratificantes gracias al rendimiento silencioso, suave y altamente reactivo característico de los BEV de Lexus.

El sistema es una evolución del que se encuentra en el SUV Lexus RZ y en el próximo nuevo sedán premium ES, pero con una batería de mayor capacidad y una mayor potencia del motor eléctrico, tanto en los ejes delanteros como traseros, lo que le da al TZ potencia y rendimiento adecuados para un SUV premium de seis plazas.

El nuevo TZ ofrece una potencia óptima para alcanzar el redimiento perfecto: 227 CV tanto en la parte delantera como trasera. Asimismo, cada uno de los Lexus eAxles produce 269 Nm de par.

Batería TZ

El TZ utiliza una batería de ion de litio con una capacidad de 95,8 kWh. Esta potencia de batería permitirá una autonomía prevista de hasta 540 km (según acabado).