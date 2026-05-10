RAM fortalece su propuesta comercial en mayo con financiación a tasa 0% en sus pick-ups
RAM, la marca especialista en pick-ups del grupo Stellantis, presenta su propuesta comercial para el mes de mayo.
RAM, la marca especialista en pick-ups del grupo Stellantis, presenta su propuesta comercial para el mes de mayo, con un esquema de financiación robusto y flexible que reafirma el posicionamiento de la marca como referente en potencia, capacidad y versatilidad dentro del mercado local.
Para todos los modelos de la marca, RAM ofrece una financiación con una tasa fija de 0% a 12 meses para financiar hasta $24.000.000, y una tasa fija 0% a 18 meses con un monto máximo de $18.000.000, brindando alternativas concretas para facilitar el acceso a su gama de pick-ups.
Estas condiciones se complementan con la línea de préstamos UVA, disponible con una tasa del 0% a 12 meses y un monto financiable de hasta $30.000.000, además de otras opciones de financiación que permiten cubrir hasta el 80% del valor del vehículo, ampliando el abanico de soluciones según el perfil del cliente.
Financiación para la RAM Dakota
En el caso de la RAM Dakota, uno de los lanzamientos estratégicos de la marca en el mercado argentino, se ofrece una financiación exclusiva de hasta $35.000.000 con tasa fija 0% a 12 meses, reforzando su posicionamiento como una opción sólida y accesible dentro del segmento de pick-ups medianas.
Adicionalmente, y en complemento con las alternativas de financiación vigentes, durante el mes se ofrecen bonificaciones especiales en la red oficial de concesionarios RAM. La gama Rampage cuenta con un beneficio de $8.000.000 aplicable a todas sus versiones mientras que la RAM Dakota dispone de una bonificación especial de $1.700.000.
Con esta propuesta integral para el mes de mayo, RAM continúa impulsando soluciones financieras atractivas y adaptables, acompañando el crecimiento de su gama en la Argentina y ofreciendo herramientas concretas para que más clientes puedan acceder a la experiencia y el ADN de la marca.