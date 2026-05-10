RAM fortalece su propuesta comercial en mayo con financiación a tasa 0% en sus pick-ups

RAM , la marca especialista en pick-ups del grupo Stellantis, presenta su propuesta comercial para el mes de mayo, con un esquema de financiación robusto y flexible que reafirma el posicionamiento de la marca como referente en potencia, capacidad y versatilidad dentro del mercado local.

Para todos los modelos de la marca, RAM ofrece una financiación con una tasa fija de 0% a 12 meses para financiar hasta $24.000.000, y una tasa fija 0% a 18 meses con un monto máximo de $18.000.000, brindando alternativas concretas para facilitar el acceso a su gama de pick-ups .

Estas condiciones se complementan con la línea de préstamos UVA, disponible con una tasa del 0% a 12 meses y un monto financiable de hasta $30.000.000, además de otras opciones de financiación que permiten cubrir hasta el 80% del valor del vehículo, ampliando el abanico de soluciones según el perfil del cliente.

En el caso de la RAM Dakota , uno de los lanzamientos estratégicos de la marca en el mercado argentino, se ofrece una financiación exclusiva de hasta $35.000.000 con tasa fija 0% a 12 meses, reforzando su posicionamiento como una opción sólida y accesible dentro del segmento de pick-ups medianas.

Adicionalmente, y en complemento con las alternativas de financiación vigentes, durante el mes se ofrecen bonificaciones especiales en la red oficial de concesionarios RAM. La gama Rampage cuenta con un beneficio de $8.000.000 aplicable a todas sus versiones mientras que la RAM Dakota dispone de una bonificación especial de $1.700.000.

Con esta propuesta integral para el mes de mayo, RAM continúa impulsando soluciones financieras atractivas y adaptables, acompañando el crecimiento de su gama en la Argentina y ofreciendo herramientas concretas para que más clientes puedan acceder a la experiencia y el ADN de la marca.