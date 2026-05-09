El nuevo Chevrolet Sonic llega con versiones tope de gama para iniciar una nueva era de la marca

Chevrolet presentó el nuevo Sonic , un SUV coupé que inaugura un nuevo momento de la compañía en la región. Producido en Brasil y ubicado entre el Onix y Tracker, el modelo de concepto inédito es la principal novedad del mercado y refuerza el portafolio de la marca para competir en el mayor segmento de la industria automotriz, responsable de casi una cuarta parte de las ventas del sector.

El Sonic se diferencia por su imponente diseño y su equipamiento de alto nivel, además de contar con el respaldo de una marca sólida, con una red de concesionarios consolidada y con presencia nacional.

“Este es el lanzamiento más importante del año para la compañía. Coloca a Chevrolet como la marca con el mayor portafolio de SUVs y crossovers del mercado y demuestra que el Sonic tiene potencial para convertirse en el vehículo de pasajeros más deseado y vendido de la región”, afirma Thomas Owsianski, presidente de GM Sudamérica.

Esta afirmación se apoya en proyecciones que señalan un crecimiento continuo de la participación de los SUVs en los próximos años, especialmente de las derivaciones consideradas innovadoras, como los modelos de estilo coupé. Es el caso del Sonic , que incorpora un voladizo trasero ligeramente más largo, una luneta más inclinada y una silueta dinámica sin renunciar a la suspensión elevada. Una combinación que agrega estatus, sensación de control y practicidad para superar los desafíos de la ciudad.

El nuevo Sonic llega en dos niveles de equipamiento tope de gama: Premier, enfocada en la sofisticación, y RS, que refuerza el carácter deportivo del vehículo. Ambas versiones están muy bien equipadas e incorporan soluciones de refinamiento y materiales seleccionados que se aprecian en SUVs de mayor tamaño de la marca.

El Sonic también estrena la nueva generación del sistema “Chevrolet Intelligent Driving”, con un conjunto de asistencias de seguridad activa que monitorea en tiempo real el entorno alrededor del vehículo mediante una lente frontal de alta resolución, con un área de cobertura ampliada en relación con la generación anterior, capaz de identificar con mayor precisión vehículos, peatones y ciclistas, ayudando a prevenir accidentes.

El nuevo Sonic llega de serie con panel digital, sistema multimedia con Wi-Fi integrado y la plataforma de seguridad y conectividad OnStar, alerta de colisión con frenado automático de emergencia, asistente de estacionamiento, aire acondicionado digital, sistema de iluminación Full LED y llantas de aleación de 17 pulgadas, entre otros equipamientos.

Chevrolet Sonic (5) Chevrolet Sonic

Sistema de propulsión del Chevrolet Sonic

Otro punto destacado es la dinámica vehicular particular del Sonic. La buena percepción al volante se debe a un conjunto mecánico desarrollado especialmente para las dimensiones y la propuesta del producto: motor turbo 1.0 L., suspensión elevada y dirección con asistencia eléctrica con calibraciones exclusivas, que resultan en respuestas más naturales y progresivas, transmitiendo mayor control y confianza a cualquier velocidad, en línea con el ADN dinámico de la marca.

Precios del nuevo Chevrolet Sonic

En Argentina estará disponible a partir del mes de junio en los concesionarios de la marca, desde ARS 38.390.900 la versión Premier y ARS 39.690.900 la versión RS, en seis opciones de color: Azul Kinda, Blanco Summit, Plata Shark, Negro, Rojo Jinx y el inédito Gris Urbano. Tanto el azul Kinda como el Plata Shark son exclusivos de la versión premier.

Chevrolet Sonic es la materialización de lo que se está construyendo para la región

Resultado de una inversión de US$900 millones en ingeniería, validación y modernización de la línea de producción y capacitación de personas, el nuevo modelo de Chevrolet fue concebido localmente en colaboración con los estudios de diseño y los centros tecnológicos globales de la compañía. El proyecto hizo un uso intensivo de entornos virtuales y recursos de inteligencia artificial, garantizando proporciones bien resueltas, superficies esculturales y soluciones funcionales pensadas para atender las demandas de los consumidores de la región en materia de confort, confiabilidad y bajo costo de mantenimiento.