Mercedes-Benz Clase C eléctrico 2026: autonomía de 762 km y carga en 10 minutos

Tras su debut en Seúl, el nuevo Mercedes Benz Clase C eléctrico ya se encuentra disponible para pedidos, marcando un hito en la serie más vendida de la marca. Este modelo, que celebra los "140 años de innovación", introduce la tecnología de 800 voltios en el segmento, combinando un diseño de silueta tipo coupé con capacidades de carga y autonomía líderes en su clase.