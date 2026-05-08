Mercedes-Benz Clase C eléctrico 2026: autonomía de 762 km y carga en 10 minutos
Con una autonomía récord de 762 km y la capacidad de recuperar 325 km en solo diez minutos, el nuevo Mercedes-Benz Clase C eléctrico redefine los viajes de larga distancia.
Tras su debut en Seúl, el nuevo Mercedes Benz Clase C eléctrico ya se encuentra disponible para pedidos, marcando un hito en la serie más vendida de la marca. Este modelo, que celebra los "140 años de innovación", introduce la tecnología de 800 voltios en el segmento, combinando un diseño de silueta tipo coupé con capacidades de carga y autonomía líderes en su clase.
C 400 4MATIC: Potencia y eficiencia para largas distancias
La variante de lanzamiento destaca por un equilibrio entre prestaciones deportivas y una eficiencia optimizada para viajes extensos:
Autonomía: Alcanza hasta 762 kilómetros (ciclo WLTP). Se prevé una futura versión de tracción trasera que llegará a los 800 km.
Carga Ultra-rápida: Gracias a su arquitectura de 800V, puede recuperar 325 kilómetros de autonomía en solo 10 minutos en estaciones de CC.
Rendimiento: Equipa tracción integral con una potencia de 360 kW (489 CV) y un par motor de 800 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,0 segundos y alcanza los 210 km/h.
Dinámica: Incluye opcionalmente la suspensión neumática AIRMATIC y dirección en el eje trasero para mayor agilidad urbana y estabilidad en ruta.
Experiencia digital: MBUX Hyperscreen y MB.OS
El interior redefine el concepto de lujo tecnológico con una arquitectura diseñada para el bienestar:
MBUX Hyperscreen: Una superficie de cristal de 99,3 cm (39,1 pulgadas) que integra múltiples pantallas, ofreciendo la experiencia digital más inmersiva de la marca.
Sistema Operativo MB.OS: Centraliza el infoentretenimiento, la asistencia al conductor y la carga, permitiendo actualizaciones inalámbricas (OTA).
Confort "Bienvenido a casa": El espacio interior se beneficia de la plataforma eléctrica dedicada, ofreciendo un baúl de 470 litros y un compartimento delantero (frunk) de 101 litros.
Seguridad y asistencias MB.DRIVE
El nuevo Clase C eléctrico agrupa sus tecnologías de seguridad activa bajo el ecosistema MB.DRIVE:
Asistencia de serie: Incluye el control de distancia DISTRONIC (con función de parada y arranque) y el asistente de estacionamiento.
Conducción Semiautónoma: El paquete opcional MB.DRIVE Assist ofrece soporte SAE Nivel 2, facilitando los cambios de carril y el mantenimiento de la trayectoria en zonas extraurbanas.
Capacidad de Remolque: A pesar de su naturaleza eléctrica, permite remolcar hasta 1,8 toneladas, lo que refuerza su practicidad diaria.
En Alemania, los precios para el C 400 4MATIC eléctrico comienzan en 56.900 euros (sin IVA) para empresas y 67.711 euros (con IVA) para clientes particulares.