Mercedes-Maybach acompaña el estreno de El Diablo se viste a la moda 2 y anticipa su llegada a Argentina

Mercedes-Maybach forma parte de El Diablo se viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2), la secuela de la película que en 2006 se convirtió en una referencia de la cultura pop y del universo de la moda, como parte de una colaboración global desarrollada junto a 20th Century Studios.

En esta nueva entrega, el Mercedes-Maybach Clase S ocupa un rol central como vehículo del personaje de Miranda Priestly, interpretado por Meryl Streep. La película reunirá nuevamente a parte del elenco principal de la primera entrega, que también integra Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

La participación de la marca se inscribe en una campaña internacional bajo el concepto “The Art of Arrival”, una idea que pone el foco en la presencia, los detalles y la experiencia a bordo como parte de la identidad de Maybach . La acción, lanzada globalmente a fines de marzo, acompañará el estreno de la película, previsto para estos días, con piezas audiovisuales, materiales gráficos y distintas activaciones en mercados seleccionados.

Mercedes-Benz en El diablo se viste a la moda 2

Mercedes-Benz en El diablo se viste a la moda 2

La colaboración también establece un puente con la historia de la saga. Hace veinte años, un Mercedes-Benz Clase S había sido parte de la película original, contribuyendo a construir la estética de poder y sofisticación que caracterizó a ese universo. En esta oportunidad, esa presencia evoluciona con la incorporación de Mercedes-Maybach , que pasa a ocupar un lugar protagónico dentro de la narrativa del film.

La campaña global incluye un spot audiovisual de 30 segundos, adaptaciones para cine, televisión, streaming y plataformas digitales, además de visuales para gráfica y publicidad online, contenido para redes sociales y acciones especiales de marketing en mercados participantes.

Protagonismo del Mercedes-Maybach Clase S en la película

En la película, el Mercedes-Maybach Clase S acompaña a uno de los personajes más reconocidos del cine asociado al mundo editorial y de la moda. Para la marca, esta presencia refuerza atributos ligados a la elegancia, la sofisticación, la excelencia artesanal y el cuidado por el detalle, en un contexto especialmente afín a su posicionamiento internacional.

En Argentina, este estreno coincide además con un momento especialmente relevante para la marca: en pocas semanas se concretará el lanzamiento de Maybach por primera vez en la historia en el país, un paso que marcará el inicio de una nueva etapa a nivel local.

Mercedes-Benz en El diablo se viste a la moda 2 Mercedes-Benz en El diablo se viste a la moda 2

Así, una acción internacional de fuerte afinidad con el universo del lujo y la moda encuentra además una resonancia particular en el mercado argentino, en la antesala de un acontecimiento sin precedentes para la marca a nivel local.

“Maybach representa una expresión única de exclusividad, diseño y atención por cada detalle. Que la marca tenga presencia en una producción tan emblemática del universo de la moda y el lujo refuerza con mucha claridad esos atributos y nos permite seguir construyendo su posicionamiento desde un territorio de enorme valor simbólico”, señaló Martín Idiarte, director Comercial de Prestige Auto, representante exclusivo de Mercedes-Benz en Argentina.