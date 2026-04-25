Fangio y Colapinto, cara a cara con la historia: todo sobre el mítico W196 que vuelve a escena

El próximo domingo 26 de abril, en el Road Show que se realizará en Palermo, Franco Colapinto será protagonista de una escena cargada de historia: además de subirse a un Fórmula 1 moderno, manejará una réplica del Mercedes -Benz W196, el auto con el que Juan Manuel Fangio fue campeón del mundo y dejó una huella imborrable en el automovilismo.

La presencia de ese modelo en las calles de Buenos Aires no es un detalle más dentro del evento. Representa un vínculo directo con una de las etapas más influyentes de la Fórmula 1 y con el piloto que elevó el nombre de Argentina a lo más alto del deporte.

El vehículo que utilizará Colapinto no es el original, pero sí una réplica artesanal construida a lo largo de entre cuatro y cinco años, con un nivel de detalle que respeta el diseño y la esencia del modelo que dominó la categoría en los años 50.

El Mercedes-Benz W196 marcó un antes y un después en la categoría. Su desarrollo técnico incorporó soluciones avanzadas para su época, como un motor de ocho cilindros en línea con inyección directa y un chasis liviano que le permitió alcanzar un rendimiento superior frente a sus competidores.

Además, el modelo contaba con dos configuraciones aerodinámicas: una carrocería cerrada para circuitos de alta velocidad y otra de ruedas descubiertas para trazados más trabados, una versatilidad poco habitual en ese momento.

Con este auto, Fangio encontró una herramienta determinante. Entre 1954 y 1955, Mercedes dominó la competencia con números contundentes, y el piloto argentino fue la figura central de ese ciclo, consolidando su lugar en la historia grande del automovilismo.

fangio2 El mítico auto que manejó Juan Manuel Fangio vuelve a escena. Laura López/MDZ

El propio Fangio describió aquella experiencia con una frase que quedó como testimonio de ese vínculo único entre piloto y máquina: “Desde la primera prueba de 1954 con el Mercedes-Benz, tuve el sentimiento de estar sobre un auto perfecto, de esos del tipo que los pilotos soñamos correr algún día”.

De una era dorada al presente

El recorrido del W196 no solo se explica por sus resultados, sino también por el contexto en el que surgió. Tras su regreso a la competencia a comienzos de los años 50, Mercedes-Benz desarrolló este modelo como parte de un proyecto ambicioso que rápidamente se transformó en sinónimo de dominio.

En ese período, la combinación entre ingeniería y talento llevó al equipo a conseguir una serie de victorias que marcaron una época. Fangio, como principal referente, capitalizó ese potencial y se consagró campeón del mundo en dos temporadas consecutivas.

fangio Juan Manuel Fangio, historia pura en el Museo Mercedes-Benz, en Stuutgart, Alemania. Laura López/MDZ

Décadas después, la presencia de este auto en el Road Show tiene un sentido que trasciende lo deportivo.

Un puente entre generaciones

El evento en Palermo reunirá, en un mismo escenario, dos momentos muy distintos del automovilismo. Por un lado, la tecnología de un Fórmula 1 moderno como el Lotus E20; por otro, una pieza que representa la evolución técnica y deportiva de la categoría.

En ese cruce, Colapinto aparece como el nexo entre pasado y presente. Su participación no solo genera expectativa por lo que mostrará en pista, sino también por lo que simboliza: la continuidad de una tradición que tiene en Fangio su referencia más alta.

fangio1 Juan Manuel Fangio, figura destacada en el ingreso al Museo Mercedes-Benz en Stuttgart, Alemania. Laura López/MDZ

Así, el Road Show del 26 de abril se perfila como algo más que una exhibición. Será una oportunidad para revivir una historia que sigue vigente, donde un auto icónico vuelve a rodar y conecta, una vez más, a dos generaciones unidas por la misma pasión.