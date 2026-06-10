Tras la interna en la barra, Maipú endurece los controles para su próximo partido

El fútbol suele ser una fiesta. O al menos debería serlo. Sin embargo, en Deportivo Maipú la preocupación por la seguridad volvió a instalarse tras los graves incidentes registrados luego del partido frente a Chacarita Juniors, generando un clima de tensión.

Lo que comenzó como una tarde de alegría deportiva terminó empañado por corridas, enfrentamientos y piedrazos en las inmediaciones del estadio. Como consecuencia de los disturbios, una persona resultó herida y se reavivó una problemática que desde hace tiempo preocupa a dirigentes, autoridades y a la mayoría de los hinchas cruzados: la interna de la barra brava.

El escenario se complicó el lunes pasado cuándo fueron detenidos dos integrantes de una facción de la barrabrava del botellero tras el crimen de un empleado municipal de Guaymallén.

Frente a este escenario, el club decidió tomar medidas concretas de cara al próximo compromiso como local ante Tristán Suárez, buscando evitar que episodios similares vuelvan a repetirse en calle Vergara.

A través de un comunicado oficial, Deportivo Maipú anunció la implementación del programa Tribuna Segura, una herramienta que se aplicará en conjunto con el Ministerio de Seguridad de Mendoza y que apunta a fortalecer los controles de ingreso al estadio.

La iniciativa permitirá una mayor identificación de las personas que accedan al encuentro y busca impedir el ingreso de individuos con restricciones de admisión o antecedentes vinculados a hechos de violencia en espectáculos deportivos.

Pero las medidas no terminan allí.

Videovigilancia en el estadio

El club también informó que pondrá en funcionamiento un sistema de videovigilancia con reconocimiento facial en distintos sectores del estadio. El objetivo es reforzar los mecanismos de prevención, identificar comportamientos violentos y generar mayores condiciones de seguridad para socios, familias e hinchas que asisten cada fin de semana a la cancha.





Hinchada de Maipú.jpg @Deportivo_Maipu

La decisión llega en un momento sensible. En los últimos meses, la tensión entre distintos sectores de la barra cruzada fue creciendo y los hechos ocurridos tras el encuentro con Chacarita encendieron definitivamente las alarmas.

En Maipú entienden que el desafío no pasa únicamente por sancionar a quienes protagonizan los incidentes, sino también por recuperar un clima de convivencia dentro y fuera del estadio.

Por eso, desde la institución hicieron un llamado a toda la familia cruzada para acompañar las nuevas disposiciones y colaborar con el cumplimiento de los controles.

"Trabajamos para que cada partido se viva en un entorno de respeto, convivencia y disfrute para toda la Familia Cruzada", expresó el club en su comunicado.

Maipú ante Tristán Suárez

El próximo domingo, cuando Maipú reciba a Tristán Suárez, la atención no estará puesta únicamente en lo que ocurra dentro del campo de juego. También será una prueba para las nuevas medidas de seguridad y para una institución que busca cortar de raíz los episodios de violencia que amenazan con opacar el crecimiento deportivo que viene mostrando en los últimos años.

Porque ganar partidos siempre es importante. Pero recuperar la tranquilidad de la tribuna también forma parte de las victorias que un club necesita conseguir.