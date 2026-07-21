¿Interna libertaria en puerta? El llamativo pedido de la vice de La Libertad Avanza a Facundo Correa Llano

La vicepresidenta de La Libertad Avanza en Mendoza, Alejandra Gómez , quien asumió en mayo pasado como senadora provincial realizó un pedido al titular del partido libertario y diputado nacional Facundo Correa Llano que encendió alarmas sobre una posible disputa al interior de las filas del espacio que tiene como referente al presidente Javier Milei.

Gómez solicitó formalmente a Correa Llano la convocatoria al Consejo Provincial partidario para tratar una serie de cuestiones de la vida interna libertaria y algunos de los puntos llamaron la atención.

En el mensaje la vicepresidenta de La Libertad Avanza de Mendoza plantea la necesidad de “unificar el discurso partidario ante la comunidad” y pide “resguardar la imagen y los valores del partido” refiriéndose a la transparencia y la rendición de cuentas del partido.

Por otro lado, pone el foco en la agilización de los procesos de afiliaciones y la revisión del padrón de afiliados y advierte que muchos ciudadanos que completaron las fichas para sumarse a las filas libertarias pero no figuran como miembros del partido.

La senadora provincial libertaria destaca que la solicitud al presidente de La Libertad Avanza de Mendoza se realiza “con espíritu constructivo y de unidad” y señala que “no se trata de revisar responsabilidades”.

Concretamente pide la convocatoria al Consejo Provincial partidario a raíz de la repercusión que ha tenido para la comunidad y afiliados “la situación de los estados contables del partido ante la Justicia Electoral”. Señala que esta cuestión ha quedado reflejada en algunas publicaciones periodísticas y pide abordar el tema de manera institucional.

Lo más llamativo es que la agenda a tratar propuesta por Gómez no se circunscribe solo a la rendición de cuentas partidaria sino también a la problemática por las demoras en los trámites de afiliaciones.

La lista de pedidos internos

La vicepresidenta de La Libertad Avanza le pidió a Correa Llano unificar el discurso partidario frente a la comunidad y los afiliados respecto de la situación contable, sus causas y las acciones que ya se encuentran en curso para su regularización. Gómez solicitó al titular del partido que brinde al Consejo “la información necesaria para transmitir un mensaje claro y homogéneo”.

Asimismo, la senadora plantea la necesidad de “resguardar la imagen y los valores del partido” haciendo hincapié en que “la transparencia y la rendición de cuentas constituyen el corazón del ideario que nuestro espacio defiende a nivel nacional” y toma como referencia una frase del presidente Javier Milei quien enarbola “la moral como política de Estado”. “Una respuesta institucional oportuna evita que el silencio sea llenado por interpretaciones ajenas”, agrega.

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Por otro lado, la vice libertaria propone designar a Carolina Parodi como certificadora para agilizar el proceso de afiliaciones a La Libertad Avanza en la provincia de Mendoza.

En esta línea, sostiene que también es necesaria la actualización y revisión del padrón de afiliados y advierte sobre una problemática latente en las filas del mileismo local. “Numerosos afiliados que oportunamente completaron y suscribieron sus fichas de afiliación han manifestado que no figuran registrados en el padrón nacional como afiliados al partido, situación que corresponde relevar y regularizar, tanto en resguardo de la voluntad de quienes eligieron sumarse nuestro espacio como del propio crecimiento partidario”, sostiene Gómez.

Finalmente realiza una aclaración, destacando que la solicitud se realizó “con espíritu constructivo y de unidad”. Remarca que “no se trata de revisar responsabilidades, sino de dotar a todos los miembros del Consejo de una posición común que fortalezca al partido hacia adentro y hacia afuera”.

Esta es la solicitud enviada por las vicepresidenta de LLA