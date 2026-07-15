Kicillof reclama fondos, pero esconde cuánto gasta la provincia en una misteriosa oficina en Miami

Kicillof repite que a la provincia de Buenos Aires le faltan recursos para pagar hospitales y patrulleros, pero un proyecto de ley de La Libertad Avanza prendió el ventilador sobre una oficina estatal que la provincia sostiene en Miami hace casi 30 años. ¿La respuesta del oficialismo? El más absoluto secreto sobre su presupuesto.

La iniciativa, presentada por el senador libertario Matías De Urraza, apunta a eliminar dos leyes la Ley 12.222 y la 12.221. Ambas sancionadas en 1998 —pleno auge del menemismo, durante la segunda gobernación de Eduardo Duhalde— por la que desde la Legislatura bonaerense dieron luz verde a la creación de una comisión de “exploradores” para buscar locaciones en Miami y declararon de "interés provincial" una oficina de promoción de negocios en el sur de la Florida, Estados Unidos.

Para el bloque de senadores bonaerenses de La libertad Avanza , esta estructura no es más que una "oficina para el turismo de la política" que sobrevive hace 28 años a todas las crisis argentinas sin traer un solo dólar de inversión real para la provincia de Buenos Aires .

La jugada libertaria llega en un momento quirúrgico: mientras Miami era uno de los epicentros de las miradas globales por la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el bloque de senadores de La Libertad Avanza cuestiona que la provincia de Buenos Aires mantenga delegaciones VIP en el exterior mientras los bonaerenses sufren con la gestión de Kicillof el colapso de los servicios más básicos con “el estado presente”.

En dialogo con MDZ , el senador libertario platense Matías De Urraza, disparo "No faltan recursos, sobran gastos y estructuras que ya no tienen sentido", y cargo contra Kicillof por “sostener privilegios que no le trajeron ni un dólar de inversión a los bonaerenses”.

El senador violeta agrego, “Venimos a achicar el estado, eliminar el gasto ineficiente y devolverle la plata al que trabaja”, remarco De Urraza enmarcando su proyecto en un plan integral para limpiar la provincia de Buenos Aires del bosque de leyes obsoletas.

Un proyecto para desactivar estructuras carentes de utilidades

Desde el bloque de senadores libertarios aclararon que el proyecto no cuestiona la necesidad de promover inversiones para la provincia de Buenos Aires, sino la permanencia de normas y estructuras estatales cuya utilidad debe ser revisada. Especialmente en un contexto donde la provincia enfrenta atraviesa severas restricciones presupuestarias y dificultades para garantizar servicios esenciales a los bonaerenses.

En los fundamentos del proyecto, se destaca la necesidad de ordenar, achicar y hacer más eficiente el estado provincial. Una condición necesaria para aliviar la carga impositiva sobre los bonaerenses y mejorar la asignación de los recursos públicos.

El agujero negro del gasto bonaerense

El verdadero conflicto que desnuda este proyecto no es solo la existencia de la oficina en La Florida, sino el cepo informativo que rodea a las cuentas de la gestión Kicillof. El planteo de los legisladores libertarios choca contra una pared de misterio: hoy es imposible saber con exactitud cuánto dinero le asigna Kicillof a la delegación de Miami.

La falta de acceso a la información pública en la provincia de Buenos Aires desde hace siete años es total. La oposición en la legislatura bonaerense denuncia que no existe un clasificador por categoría programática del gasto, ni en las proyecciones de la Ley de Presupuesto ni en las ejecuciones de este semestre.

Así, la oficina de Miami comparte el mismo cono de sombra que los fondos destinados al Hospital Penna de Bahía Blanca, al Rossi de La Plata o por ejemplo a las escuelas de Carlos Casares. Nadie sabe en qué se gasta el gobierno bonaerense la plata de los contribuyentes.

Datos con retraso y una sesión clave

La opacidad administrativa de la gestión Kicillof tiene tiempos llamativos. Los legisladores bonaerenses recién esta semana accedieron a los datos de cómo se utilizaron los recursos públicos durante todo el año 2025.

Del ejercicio 2026, no se conoce la hoja de ruta de cómo el ejecutivo provincial distribuye el dinero de los contribuyentes. Ese sigue siendo un misterio guardado bajo siete llaves por el ministerio de Economía bonaerense.

Con el Senado provincial convocado a sesionar este jueves, los senadores libertarios buscaran forzar al peronismo a pronunciarse en el recinto. El argumento de La Libertad Avanza es simple e incómodo para el oficialismo bonaerense: si la oficina de Miami ya no funciona, si es inocua o si no tiene asignación presupuestaria como deslizan en voz muy baja en los pasillos de la gobernación. De ser así la derogación de esas dos leyes debería ser inmediata y unánime.

Este jueves, la segunda sesión del año del Senado bonaerense, será un termómetro para ver si el peronismo defiende un privilegio “adquirido” hace 28 años o si decide, finalmente entregar la llave para abrir “un secreto oculto” a los bonaerenses desde hace tres décadas.