El gobierno de Axel Kicillof acusó a Javier Milei de "discriminación política" y de bloquear fondos para PBA

La relación entre la Casa Rosada y Axel Kicillof no ha hecho más que empeorar en las últimas semanas. Así lo ratificó este martes el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien acusó a la administración de Javier Milei de "discriminación política", bloqueo sistemático de fondos y de excluir deliberadamente a la provincia de Buenos Aires de las negociaciones por el Presupuesto 2026 y otras reformas clave .

"Estamos reclamando formalmente poder tener una reunión: no nos responden y eso es, lisa y llanamente, discriminación política ", cuestionó Bianco, entre otras críticas contra el Gobierno nacional por la falta de comunicación institucional y las consecuencias que le atribuye a la política económica nacional sobre el territorio bonaerense.

En ese sentido, la mano derecha de Kicillof cuestionó que "la provincia más grande del país no puede acceder ni siquiera a una mesa de trabajo formal con el ministro del Interior, que por competencia debería garantizar ese vínculo" y denunció la "asfixia económica, de obra pública y los recortes de recursos" a los que es sometido el distrito por decisión de la Casa Rosada.

“No nos responden, no nos dan la reunión. Me animo a decir que es una discriminación política. Deberían aceptar una reunión de trabajo como corresponde", manifestó Bianco en diálogo con Infobae en vivo, y sentenció: "Conversar por WhatsApp no es institucional, no es el mecanismo correspondiente".

Además, el ministro de Gobierno bonaerense insistió con el reclamo por "los fondos que le debe el Gobierno Nacional a la provincia" y "las mil obras públicas que quedaron abandonadas", en un contexto donde el vínculo con el Ejecutivo está "roto".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, más enfrentado que nunca con el Gobierno de Javier Milei.

"El Gobierno nacional no toma ninguna política para evitar el cierre de fábricas y despidos masivos; por el contrario, avanza en la desregulación y el libre comercio, lo que golpea sobre todo al sector industrial bonaerense", disparó Bianco.

Ante los crecientes reclamos del Gobierno bonaerense, el ministro del Interior, Diego Santilli, había replicado en sus redes a un pedido de reunión presentado por Bianco con un irónico posteo: "Dale Carli, ¡gracias! Tomo nota". Luego, durante un encuentro con el gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, se dirigió directamente a Kicillof.

"No adheriste al Pacto de Mayo. No adheriste al RIGI. No adheriste a la Ley de Reiterancia. ¿Y te autopercibís excluido? No escribas una cosa en Twitter y hagas otra en público. Hay millones de bonaerenses en el medio. ¿O tenés que pedirle permiso a Cristina Kirchner?", lanzó el ministro.