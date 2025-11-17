El embajador argentino en Estados Unidos tildó de "absurdas" las críticas de Axel Kicillof al acuerdo comercial

El embajador argentino ante los Estados Unidos , Alec Oxenford , cuestionó este lunes a "lo absurdo" de la posición del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , frente al acuerdo comercial anunciado por ambos países. "Entendemos que a muchos les gustaría que a la Argentina le vaya mal porque no les gusta la administración que está en el país, pero no entiendo muchas formas de ver esto como una mala noticia", lanzó el diplomático.

Ni bien se conoció el anuncio del pacto comercial con Washington, el gobierno de Kicillof manifestó su rechazo con el argumento de que el entendimiento "pega de lleno" en la provincia de Buenos Aires en materia de "destrucción de empleo" como parte de la "estrategia ruinosa, de subordinación y entrega de soberanía" que lleva adelante la gestión de Javier Milei.

"La provincia de Buenos Aires no está particularmente bien. No sé si queda mucho por destrozar", replicó irónicamente Oxenford en diálogo con Radio Mitre, a la par que sostuvo que el distrito más grande del país será uno de los principales beneficiados del tratado.

"Lo que ya quedó claro es el cambio que va a haber en cuanto al acceso al mercado de carne argentina Estados Unidos. Eso beneficia a la provincia, es absurdo", planteó el diplomático, y agregó: "Las únicas provincias que pueden decir con certeza absoluta que es positivo son las provincias productoras de carne".

En ese sentido, Oxenford sostuvo que ambos países "abrirán su mercados recíprocamente para productos clave" y explicó que los detalles se van a entender mejor en un futuro, cuando el acuerdo económico ya esté firmado.

Sin embargo, el enviado de la Argentina a Washington defendió el principio de acuerdo y planteó: "¿Cómo puede ser malo? Se ajustan los aranceles recíprocamente, se da acceso a la carne argentina a EE.UU., se firma un compromiso para eliminar aranceles a productos no disponibles que tiene que ver con la demanda de Estados Unidos... Es una buena noticia para la Argentina, son más importaciones, que generan más exportaciones y precios más bajos".

"¿Cómo puede ser eso mala noticia? En la Argentina a veces la gente mezcla lo que le gustaría que pase con la realidad. Entendemos que lo que le gustaría que pase a muchos es que a la Argentina le vaya mal porque no les gusta la administración que está en el país, pero no entiendo muchas formas de ver esto como una mala noticia", finalizó.

Los próximos pasos del tratado con EE.UU.

En ese contexto, Oxenford explicó que los pasos siguientes son la firma del acuerdo marco, que es el documento que se dio a conocer la semana pasada, para luego avanzar con los compromisos a los que suscribió cada país, incluyendo la apertura de mercados o cuestiones regulatorias. Luego, dependiendo de la evolución del proceso, se podrá llegar a un acuerdo amplio de comercio de inversiones, que "en otro momentos del mundo terminaría en un acuerdo de libre comercio".

"Eso cambia de nombre y se adapta a las medidas políticas", sostuvo el embajador, y cerró: "Son múltiples pasos adaptados a integrar a las economías de ambos países. Nos pasamos 80 años levantando muros, ahora estamos levantando puentes entre la Argentina y EE.UU; entre la Argentina y el mundo. No hay que ser ansiosos, estamos arrancando el proceso y creo que vamos bien".