Javier Milei participará junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026 en Washington

Tras el anuncio del acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos, Javier Milei volverá a viajar a Washington para encontrarse con Donald Trump y participar de un evento mundialista.

Con el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos abajo del brazo -y la letra chica aún por conocerse-, Javier Milei viajará nuevamente a Washington el próximo 5 de diciembre para encontrarse otra vez con Donald Trump y participar del sorteo del Mundial 2026 que se celebrará en los tres países norteamericanos.

El nuevo cara a cara entre los dos jefes de Estado se producirá en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la capital estadounidense, donde el libertario y el republicano se mostrarán juntos en el exclusivo palco presidencial para presenciar el evento mundialista.

Será la quinta vez que Milei cruce caminos con el magnate desde su regreso a la Presidencia, tras la cena informal en su mansión de Mar-a-Lago el 14 de noviembre de 2024; su asunción presidencial del 20 de enero de este año; la cumbre de la CPAC del 22 de febrero; la Asamblea General de las Naciones Unidas del 23 de septiembre -donde mantuvieron una reunión bilateral-; y la visita oficial del libertario a la Casa Blanca el pasado 14 de octubre.