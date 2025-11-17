Javier Milei participará junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026 en Washington
Tras el anuncio del acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos, Javier Milei volverá a viajar a Washington para encontrarse con Donald Trump y participar de un evento mundialista.
Con el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos abajo del brazo -y la letra chica aún por conocerse-, Javier Milei viajará nuevamente a Washington el próximo 5 de diciembre para encontrarse otra vez con Donald Trump y participar del sorteo del Mundial 2026 que se celebrará en los tres países norteamericanos.
El nuevo cara a cara entre los dos jefes de Estado se producirá en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la capital estadounidense, donde el libertario y el republicano se mostrarán juntos en el exclusivo palco presidencial para presenciar el evento mundialista.
Te Podría Interesar
Será la quinta vez que Milei cruce caminos con el magnate desde su regreso a la Presidencia, tras la cena informal en su mansión de Mar-a-Lago el 14 de noviembre de 2024; su asunción presidencial del 20 de enero de este año; la cumbre de la CPAC del 22 de febrero; la Asamblea General de las Naciones Unidas del 23 de septiembre -donde mantuvieron una reunión bilateral-; y la visita oficial del libertario a la Casa Blanca el pasado 14 de octubre.
Noticia en desarrollo...