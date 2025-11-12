La irónica respuesta de Diego Santilli al funcionario de Axel Kicillof que le pidió una reunión

Diego Santilli le respondió a Carlos Bianco con un irónico mensaje en redes sociales, dando a entender que no aceptará la reunión.

Ya en uso de sus funciones, el ministro de Interior, Diego Santilli, recibió un pedido de reunión del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos "Carli" Bianco. La administración libertaria ya le cerró las puertas a las conversaciones políticas con la gestión de Axel Kicillof y el flamante funcionario se lo hizo saber con un irónico tuit.

"¡Dale, Carli, gracias! Tomo nota", le contestó por X Santilli al funcionario bonaerense a la publicación en la que Bianco informaba que le pedía una reunión.

El mensaje de Diego Santilli a Carlos Bianco Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1988675019346702638?s=20&partner=&hide_thread=false Dale Carli, gracias! Tomo nota https://t.co/0hzz6XifuL — Diego Santilli (@diegosantilli) November 12, 2025 El Gobierno de Kicillof pidió el encuentro con Diego Santilli para conversar sobre los fondos de coparticipación y la reactivación de las mil obras que la gestión bonaerense asegura que el Gobierno de Javier Milei frenó. "En el día de hoy solicité formalmente una reunión al Ministro Diego Santilli para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires", escribió Blanco en X.

El pedido no llega en una semana aleatoria para Santilli, el flamante ministro finalmente asumió el cargo el martes por la tarde. Además, en estos días encabeza una serie de reuniones con distintos gobiernos provinciales, con el objetivo de conseguir los votos para el Presupuesto 2026.