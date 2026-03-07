Fernández Sagasti pidió un "verdadero pacto productivo" para la vitivinicultura

La senadora nacional kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, participó este sábado de los eventos de Vendimia y llamó a la dirigencia política a dejar por un momento de lado la confrontación partidaria y avanzar en un “verdadero pacto productivo” que permita fortalecer la Vitivinicultura y sostener la actividad económica de la provincia.

La legisladora aseguró que las disputas internas entre las fuerzas políticas "son habituales", pero sostuvo que el foco debe ponerse en los problemas productivos de Mendoza.

“Discusiones internas siempre hay en el peronismo y en todos los partidos. Pero a mí me gustaría hablar de la producción. Vengo acá a ponerme a disposición, por el cargo que ostento gracias a los mendocinos, para sentarnos, dejarnos de pelear con el Gobierno en este Boca-River eterno, y hacer un verdadero pacto productivo para que el año que viene podamos festejar”, afirmó.

La senadora advirtió que la crisis que atraviesa la vitivinicultura tiene consecuencias directas sobre el empleo y la economía provincial. En ese sentido, remarcó el peso estructural del sector en Mendoza.

La senadora @anabelfsagasti dijo que vino a “ponerse a disposición” como legisladora y pidió un “verdadero pacto productivo” con el gob. provincial y nacional por la industria vitivinícola. “Tenemos que dejarnos de pelear en este Boca-River eterno”. @mdzol @mdz_radio #VendimiaMDZ pic.twitter.com/lJ0sG7aRx0

“La industria vitivinícola no solamente es nuestra cultura, sino la que mayor mano de obra genera. Entonces, si está mal la vitivinicultura, si los productores desaparecen, como venimos desde hace una década cerrando parrales y viñas, Mendoza desaparece”, sostuvo.

En esa línea, Fernández Sagasti planteó que la dirigencia política debe priorizar los problemas que afectan directamente a la población. “Tenemos que ser serios y hablar de las cosas que le preocupan a los mendocinos”, insistió.

Consultada sobre si es posible alcanzar acuerdos en un contexto de fuerte confrontación política, la legisladora consideró que no solo es viable, sino necesario.

“No solamente se puede, lo debemos hacer. Para algo nos eligió la ciudadanía: para dar respuestas a estas situaciones”, señaló.

ANABEL FERNANDEZ SAGASTI VICTOR FAYAD COVIAR Alf Ponce/MDZ

Finalmente, la senadora planteó que existen herramientas institucionales que podrían utilizarse con mayor intensidad para mejorar la situación de los productores, y puso como ejemplo al Banco de Vinos de Mendoza.

“Está claro que somos de partidos distintos y tenemos diferencias en nuestras visiones, pero hay que aportar y poner a funcionar las herramientas que tenemos, como por ejemplo el banco de vinos. Hoy no se está usando para que el precio de la uva sea mejor”, concluyó.

Y agregó: “Hoy no estamos pasando un buen momento para la vitivinicultura, pero entiendo que podemos salir adelante si nos ponemos de acuerdo, si hay menos peleas, si desarrollamos un proyecto productivo e impulsamos un verdadero pacto de vendimia entre todos”.

Encuentro con sindicalistas vitivinícolas

Antes de ingresar al tradicional desayuno, Sagasti se reunió con trabajadores del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (SOEVA), quienes le manifestaron su preocupación por la crisis que atraviesa el sector.

En este sentido, la senadora afirmó que “necesitamos una política integral para la vendimia. Hoy el Estado nacional y provincial decidieron retirarse: no hay créditos, por eso es necesario realizar un pacto productivo entre todos”.

Y concluyó: “Hoy parece que estamos jugando a la perinola, donde todos pierden: el productor pierde, el trabajador pierde y el empresario pierde. Si todos pierden, el problema no es de las personas; el problema es del sistema que estamos construyendo”.