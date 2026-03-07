Martín Menem adelantó cuál será la próxima ley que votarán en el Congreso

El presidente de la Cámara de Diputados visitó Mendoza en el marco de la Fiesta Nacional de Vendimia 2026 y dio detalles de la próxima agenda legislativa.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, visitó Mendoza en el marco de la Fiesta Nacional de Vendimia 2026 y se hizo presente en el Almuerzo organizado por Bodegas de Argentina. Desde allí el dirigente oficialista adelantó cuál será la próxima iniciativa que se tratará en el Congreso tras un febrero en el que se aprobaron la Ley de Reforma Laboral y la baja de la edad de imputabilidad a 14 años.

El titular de la Cámara Baja llegó a la provincia acompañado por el subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo Lule Menem. Los dos dirigentes que responden a Karina Milei llegaron en representación del Gobierno para participar de los festejos vendimiales.

Durante su paso por Mendoza, Menem adelantó cuál será el próximo proyecto de ley que tratará el Congreso, tras el inicio de las sesiones ordinarias. “El más próximo que tenemos es la media sanción que se le ha dado a la Ley de Glaciares en el Senado”, indicó el referente del oficialismo en la Cámara de Diputados.

“Estamos esperando en la Cámara de Diputados, estamos cumpliendo con todos los pasos y todos los requisitos que una ley tan importante requiere. Así que seguramente para la primera semana de abril o la segunda estaríamos yendo al recinto para darle la media sanción que hace falta”, expresó el legislador de La Libertad Avanza.

Estabilidad y seguridad jurídica Martín Menem, almuerzo bodegas de Argentina Por otra parte, Menem destacó que el contexto económico nacional favorece el crecimiento y las inversiones para potenciar al sector vitivinícola.