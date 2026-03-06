Más visitas nacionales: Martín y Eduardo "Lule" Menem estarán en eventos de la Vendimia
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo Eduardo "Lule" llegan a Mendoza para participar del Almuerzo de Bodegas de Argentina.
El Gobierno provincial confirmó este viernes más visitas nacionales para los eventos de la Vendimia. Este sábado se sumarán a las celebraciones el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem. Participarán del Almuerzo de Bodegas de Argentina, que se realizará en el Espacio Arizu de Godoy Cruz.
Se trata de dos figuras centrales del entorno del presidente Javier Milei. "Lule" trabaja bajo el ala de su hermana, Karina, y son dos de los principales operadores del Poder Ejecutivo.
De esta manera, en la provincia estarán las dos personas que se ubican en la línea sucesoria presidencial, ya que Milei se encuentra fuera del país: la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de Diputados, Martín Menem.
Visitas por la Vendimia
Sobre la hora, se ratificaron más presencias políticas a los eventos vendimiales, si bien el panorama será mucho más austero que en años anteriores. Por caso, casi no habrán gobernadores, ya que la mayoría participará de la Argentina Week que se realizará en Estados Unidos.
Quienes sí estarán presentes serán el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; la vicepresidenta Victoria Villarruel y los hermanos Menem.
Los dos últimos mantienen muy buena relación con el Gobierno provincial y, de hecho, "Lule" fue el que mantuvo gran parte de las conversaciones para conformar la alianza con Cambia Mendoza en las elecciones del 2025.