Más visitas nacionales: Martín y Eduardo "Lule" Menem estarán en eventos de la Vendimia

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo Eduardo "Lule" llegan a Mendoza para participar del Almuerzo de Bodegas de Argentina.

El Gobierno provincial confirmó este viernes más visitas nacionales para los eventos de la Vendimia. Este sábado se sumarán a las celebraciones el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem. Participarán del Almuerzo de Bodegas de Argentina, que se realizará en el Espacio Arizu de Godoy Cruz.

Se trata de dos figuras centrales del entorno del presidente Javier Milei. "Lule" trabaja bajo el ala de su hermana, Karina, y son dos de los principales operadores del Poder Ejecutivo.

De esta manera, en la provincia estarán las dos personas que se ubican en la línea sucesoria presidencial, ya que Milei se encuentra fuera del país: la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de Diputados, Martín Menem.

Eduardo 'Lule' Menem en Casa Rosada 25-08 Eduardo 'Lule' Menem en Casa Rosada. NA

Visitas por la Vendimia Sobre la hora, se ratificaron más presencias políticas a los eventos vendimiales, si bien el panorama será mucho más austero que en años anteriores. Por caso, casi no habrán gobernadores, ya que la mayoría participará de la Argentina Week que se realizará en Estados Unidos.