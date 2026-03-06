Alfredo Cornejo no estará presente en el Acto Central de la Vendimia: el motivo

Tras la postergación del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el gobernador Alfredo Cornejo no participará del evento.

El gobernador Alfredo Cornejo no participará del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el cual se realizará el domingo luego de la decisión de la suspensión del evento por el pronóstico de lluvias.

El pronóstico no es alentador porque siguen las altas probabilidades de lluvias y tormentas para el sábado a la noche, por lo que el Acto Central se hará el domingo y también el domingo se hará el show de Luciano Pereyra. La repetición del espectáculo de la Vendimia se hará el miércoles.

Hasta esta mañana, la probabilidad de tormentas para el sábado a la noche era muy alta y las lluvias a de ayer obligaron a suspender el ensayo del espectáculo. "Se viene algo bastante complicado. He estado viendo los mapas meteorológicos para mañana a la noche y es muy alta la probabilidad de lluvias y tormentas sobre todo a partir de las 20 en la Ciudad de Mendoza y en la zona del teatro griego Frank Romero", dijo en MDZ Radio el meteorólogo Carlos Bustos.

Por qué no estará Alfredo Cornejo en el Acto Central Será la primera vez de sus dos gestiones en las que el gobernador Alfredo Cornejo no estará presente en el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Y es que el mandatario viajará el domingo a Nueva York para estar en la "Argentina Week", un evento de captación de inversiones del que participará el presidente Javier Milei y varios gobernadores del país.