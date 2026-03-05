Alfredo Cornejo le pidió a Luis Caputo una nueva coparticipación para "bajar más impuestos"

El Gobernador disertó en el Foro de Inversiones y Negocios que se realiza en Guaymallén, que cuenta con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo.

El gobernador Alfredo Cornejo disertó este jueves en la apertura del Foro de Inversiones y Negocios, organizado por el Consejo Empresario Mendocino (CEM) y reclamó por una nueva discusión por la Coparticipación federal de impuestos.

El gobernador valoró y habló de un nuevo orden macroeconómico que otorga "reglas claras" para el país, pero señaló que es importante volver a discutir el reparto de la coparticipación a nivel nacional.

En su discurso, indicó que Mendoza es "la segunda provincia más perjudicada en el reparto" de la coparticipación, y agregó que si Mendoza recibiera un monto similar per cápita que actualmente reciben "provincias comparables con Mendoza", se podrían bajar más impuestos que los que señaló que ya han bajado de manera progresiva en los últimos 10 años de gobierno.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ministro de Economía; y el gobernador Alfredo Cornejo, en el Foro de Inversiones de Mendoza. Alf Ponce Mercado / MDZ

De esta forma, aclaró que "si Mendoza recibiera la coparticipación per cápita que reciben provincias comparables con nosotros, podríamos haber bajado los impuestos un 50% más de lo que los hemos bajado”.