Renunciaron dos funcionarios del gobierno de Alfredo Cornejo: quiénes son

El Gobierno de Mendoza anunció este lunes la renuncia de Francisco Mondotte como director de Asuntos Gubernamentales. El dirigente radical oriundo de San Rafael dejó el cargo por “razones personales”, indicaron oficialmente desde el Ejecutivo. A su vez, también confirmaron la salida de otro funcionario del Ministerio de Gobierno que irá a trabajar con un intendente radical.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado difundido por las redes sociales oficiales del Gobierno provincial.

“A partir del 1 de marzo, Francisco Mondotte deja de ejercer su función al frente de la Dirección de Asuntos Gubernamentales. Tomó esta decisión por razones personales. Desempeñó su tarea con gran compromiso y responsabilidad; agradecemos su aporte permanente”, expresó el mensaje.

Mondotte ocupaba el cargo de director de Asuntos Gubernamentales desde diciembre de 2023, en el inicio del segundo mandato de Alfredo Cornejo como gobernador.

El área que tenía a cargo se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Desde el Gobierno provincial, indicaron que Mondotte “continuará colaborando con la gestión del Gobierno de Mendoza y con el frente Cambia Mendoza desde el departamento de San Rafael”.

Vale recordar que el funcionario saliente fue concejal por la UCR en San Rafael y también precandidato a intendente del departamento compitiendo en la interna de Cambia Mendoza.

De la provincia a Guaymallén

Asimismo, desde el Gobierno provincial también informaron que otro funcionario dejaba su cargo en el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Diego Lázzaro es hijo de dos históricos cornejistas. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Se trata de Diego Lazzaro, actual director General de Administración de esa cartera, quien se irá a trabajar a Guaymallén.

El comunicado oficial indicó que Lazzaro “deja su función en la Dirección General de Administración del Ministerio para incorporarse al equipo del intendente Marcos Calvente en el Municipio de Guaymallén”.