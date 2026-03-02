El Gobierno desacreditó el rol de la AFA en la liberación de Nahuel Gallo con vinculaciones al chavismo

En medio de un clima político tenso tras la liberación del gendarme Nahuel Gallo , el Gobierno argentino optó por minimizar el papel de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) en su regreso al país y aseguró que la intervención de la entidad fue parte de una “negociación de amigos del chavismo”.

Esta mañana, la senadora Patricia Bullrich , recibió a Gallo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras más de 400 días detenido en Venezuela . Bullrich describió el momento como “una emoción muy grande” y expresó su deseo de que pronto pueda ocurrir lo mismo con Germán Giuliani , el otro argentino aún preso en el país caribeño.

En sus declaraciones, Bullrich relató el reencuentro de Gallo con su familia y explicó que, al llegar, el foco debía estar en ese instante y no en hablar con él directamente. Sin embargo, también aprovechó para cuestionar el relato público que vincula a la AFA con la mediación en su liberación.

“La emoción estaba en que se encuentre con su familia, que se haga estudios médicos. Después se hablará con él. Hoy no era el día”, afirmó Bullrich, y aclaró que las gestiones para liberar a Gallo se hicieron “desde el primer segundo” por parte del Gobierno y no a través de la entidad futbolística.

Bullrich también remarcó que hubo confusión sobre quién lo traía: “Él tenía información de que lo iba a buscar el consulado italiano y lo subieron a un avión con gente que no conocía. Es raro que te busque la AFA y no tu Gobierno. Son detalles, pero está acá y sano”.

Nahuel Gallo llegada

En sintonía con este enfoque, fuentes oficiales dijeron a la prensa que la AFA no logrará “limpiar su imagen” pese a haber participado en las gestiones, y relativizaron su intervención al señalar que la entidad se “metió para acomodar su imagen” en un contexto de fuerte disputa con el Gobierno nacional.

La respuesta del presidente

El presidente Javier Milei, por su parte, también restó importancia al papel de la AFA en declaraciones públicas, afirmando que “lo que importa es que Gallo esté de vuelta”, y enfatizando que cualquier gestión que haya contribuido era bienvenida, pero sin otorgar centralidad a la entidad deportiva.

La AFA, en cambio, difundió un comunicado agradeciendo a las autoridades venezolanas y a la Federación Venezolana de Fútbol por facilitar el retorno de Gallo, describiendo el deporte como “un puente efectivo” para gestiones humanitarias.